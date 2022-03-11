Komerční banka в Чехии за два дня выплатил 45% вкладов клиентам Сбербанка

Чешский банк Komerční banka за два с половиной дня обработала 24 135 заявок от клиентов Sberbank CZ и выплатил компенсаций по депозитам на сумму 10,9 млрд крон, что составляет около 45% вкладов. Из них 2183 заявки на 314 миллионов крон были наличными.

Об этом сообщил пресс-секретарь Komerční banka Павел Зубек. Система гарантий финансового рынка начала выплачивать депозитные компенсации клиентам связанного с Россией Sberbank CZ в среду через отделения Komerční banka. Всего насчитывается около 106 000 клиентов, а общая сумма выплат составляет 24,2 миллиарда крон. Компенсации будут выплачиваться клиентам Сбербанка в течение трех лет, то есть до марта 2025 года.

Система гарантий будет выплачивать 100% депозитов клиентов через Komerční banka, но не более 2 499 500 крон на одного вкладчика. Сумма соответствует курсу кроны по отношению к евро на 28 февраля. По закону застрахованы вклады на сумму 100 000 евро. Деньги в Сбербанке имели не только компании или частные лица, но и некоторые регионы и муниципалитеты (например, у края Высочина на счетах в банке было 2,4 миллиарда крон).

Обналичить наличные можно в 40 выбранных отделениях Komerční banka, часы работы которых будут продлены с 08:00 до 18:00. Безналичный расчет возможен в любом из 241 филиала Komerční banka.

В понедельник, 28 февраля, Национальный банк Чехии объявил, что инициировал шаги по отзыву банковской лицензии Sberbank CZ. Как гарантийная система, так и Komerční banka опубликовали на своих веб-сайтах подробные инструкции о том, как получить компенсацию.

Источник: ceskenoviny.cz

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