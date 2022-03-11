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Автозаправочная станция MOL продавала бензин в Чехии по цене 95 крон за литр

Автозаправочная станция MOL продавала бензин в Чехии по цене 95 крон за литр

420on.cz 171
В четверг компания MOL Česká republika в течение 15-ти минут продавала бензин Natural 95 на некоторых заправочных станциях по цене 95,80 крон за литр, а дизельное топливо — по 104,60 крон за литр. Это была техническая ошибка, за которую компания извинилась на своем сайте. Пострадавших клиентов просят связаться с MOL.
Автозаправочная станция MOL продавала бензин в Чехии по цене 95 крон за литр

По данным MOL, техническая ошибка произошла в четверг между 16:30 и 16:45.

«Мы просим клиентов, которые пострадали от этой технической ошибки, связаться с нами через социальную сеть FB или по электронной почте [email protected] Не забудьте прислать нам фото чек и контактный телефон. После получения этой информации мы вернем вам разницу по сравнению с правильной ценой», — говорится в сообщении MOL на сайте.

Люди в социальной сети Facebook обратили внимание на необычно высокие цены и публиковали фотографии заправочных станций в Остраве, где были указаныа цены 95,80 крон за литр бензина и 104,60 крон за литр дизельного топлива. На табло в этот момент светилась сумма 04.60, так как ценовой индикатор на них четырехзначный.

С проблемой также столкнулся покупатель в Новом Боре Либерецкого края, который также поделился в социальной сети чеком с ценой 95,80 чешских крон за литр бензина. Он заправился в 16:36 — во временной интервал, указанный самой MOL.

Топливо на заправках в Чехии значительно подорожало с началом российского вторжения в Украину. Литр Natural 95 теперь стоит в среднем 47,26 крон, литр дизельного топлива 49,31 кроны. 

Источник: novinky.cz

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