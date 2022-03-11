Кратко: Что одобрила Палата депутатов Чехии для помощи беженцам из Украины

В пятницу депутаты одобрили три проекта помощи беженцам из Украины, направляющимся в Чехию из-за российского вторжения. Они касаются правил предоставления вида на жительство, доступа к медицинским и социальным услугам, а также образованию. Теперь эти предложения будут обсуждаться в Сенате.

Временная защита и медицинское страхование

Проект о временном введении специальной защиты облегчит получение беженцами вида на жительство.

Он обеспечит их медицинским обслуживанием, занеся в государственную систему медицинского страхования. Стоимость страхования для беженцев будет покрывать государство, если они не имеют доходов от работы или бизнеса.

Сенат рассмотрит закон на следующей неделе. Закон вступает в силу в день его обнародования до 31 марта следующего года.

Трудоустройство и социальная поддержка

Другое из предложений предполагает, что даже те украинские беженцы, которые получили специальную визу (strpění), смогут трудоустроиться в Чехии без разрешения на работу.

Дети беженцев смогут посещать детсад, места выделяет государство.

Беженцы с инвалидностью или пожилые люди могли бы бесплатно пользоваться социальными услугами.

Проект также вводит 5-тысячное гуманитарное пособие, которое беженцы из Украины получат автоматически. Для получения дальнейшей соцпомощи уже придется подать заявление.

Домохозяйства, в которых проживают беженцы, могут получать финансовую помощь от службы занятости. Ее размер и другие условия будут определяться правительственным постановлением.

Правительство также предложило регионам поддержать проживание украинцев в частных гостиницах и пансионах. Для взрослого должно быть максимум 180 крон в день, для ребенка до десяти лет 90 крон.

Доступ к образованию

Беженцам из Украины можно будет подавать заявление об обучении до 5 апреля или 8 апреля, в зависимости от направления.

«К прибывающим украинским детям применяются те же правила, что и к чешским», — заявил на пленарном заседании министр образования Петр Газдик. Он указал, что, в отличие от обязательного школьного обучения, для детского сада необходимы все прививки.



Источник: novinky.cz

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