Кратко: Что одобрила Палата депутатов Чехии для помощи беженцам из Украины

Временная защита и медицинское страхование
Проект о временном введении специальной защиты облегчит получение беженцами вида на жительство.
Он обеспечит их медицинским обслуживанием, занеся в государственную систему медицинского страхования. Стоимость страхования для беженцев будет покрывать государство, если они не имеют доходов от работы или бизнеса.
Сенат рассмотрит закон на следующей неделе. Закон вступает в силу в день его обнародования до 31 марта следующего года.
Трудоустройство и социальная поддержка
Другое из предложений предполагает, что даже те украинские беженцы, которые получили специальную визу (strpění), смогут трудоустроиться в Чехии без разрешения на работу.
Дети беженцев смогут посещать детсад, места выделяет государство.
Беженцы с инвалидностью или пожилые люди могли бы бесплатно пользоваться социальными услугами.
Проект также вводит 5-тысячное гуманитарное пособие, которое беженцы из Украины получат автоматически. Для получения дальнейшей соцпомощи уже придется подать заявление.
Домохозяйства, в которых проживают беженцы, могут получать финансовую помощь от службы занятости. Ее размер и другие условия будут определяться правительственным постановлением.
Правительство также предложило регионам поддержать проживание украинцев в частных гостиницах и пансионах. Для взрослого должно быть максимум 180 крон в день, для ребенка до десяти лет 90 крон.
Доступ к образованию
Беженцам из Украины можно будет подавать заявление об обучении до 5 апреля или 8 апреля, в зависимости от направления.
«К прибывающим украинским детям применяются те же правила, что и к чешским», — заявил на пленарном заседании министр образования Петр Газдик. Он указал, что, в отличие от обязательного школьного обучения, для детского сада необходимы все прививки.
Источник: novinky.cz
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