Интерес к аренде жилья в Чехии вырос вдвое из-за притока беженцев

Десятки тысяч беженцев из Украины активно ищут временное жилье в Чехии. Повышенный интерес также отражается на рынке недвижимости. Например, портал Ulovdomov.cz, специализирующийся на аренде жилья в крупных городах, фиксирует двойной спрос на квартиры и дома.

«Большой спрос очевиден. Тип запрашиваемой аренды также нестандартен. Арендаторы обычно ищут жилье на более длительный срок. Украинцы сейчас в основном ищут квартиры на несколько месяцев. Они пытаются найти компромисс между отелем и долгосрочной арендой. Они сами не знают, как будет развиваться ситуация», — сказал генеральный директор Ulovdomov.cz Михал Хрбаты.

Компания занимается арендой жилья, например, в Праге, Брно или Пльзене. Портал теперь позволяет рекламодателям, предлагающим жилье для украинцев, подавать предложения бесплатно. Объявления также публикуются на украинском языке. Предложения исчезают очень быстро, на сайте остается более дорогое жилье.

Многие беженцы ищут жилье через знакомых или членов семьи, которые живут здесь постоянно.

Портал недвижимости Sreality.cz также зафиксировал дополнительные запросы. «Коллеги фиксируют большее количество запросов на украинском или русском языке», — подтвердила руководитель группы рекламных услуг Хана Контриш.

По текущим данным Министерства внутренних дел, только в Южной Моравии в связи с войной нашли временное пристанище более десяти тысяч человек. По численности населения это самый загруженный регион.

Жильем беженцев обеспечивают региональные центры помощи. Однако губернатору пришлось изменить стратегию размещения. Из-за установленных правительством выплат в размере 180 крон в день для взрослого и 90 крон для ребенка в возрасте до десяти лет регионы теперь предоставляют только экстренное жилье. С выходных беженцам предстоит ночевать, например, в одном из павильонов выставочного комплекса Брно.

Источник: seznamzpravy.cz