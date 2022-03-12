Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.12
USD
23.02
RUB
0.17
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
01d -1 °C
Интерес к аренде жилья в Чехии вырос вдвое из-за притока беженцев

Интерес к аренде жилья в Чехии вырос вдвое из-за притока беженцев

420on.cz 1
Десятки тысяч беженцев из Украины активно ищут временное жилье в Чехии. Повышенный интерес также отражается на рынке недвижимости. Например, портал Ulovdomov.cz, специализирующийся на аренде жилья в крупных городах, фиксирует двойной спрос на квартиры и дома.
Интерес к аренде жилья в Чехии вырос вдвое из-за притока беженцев

«Большой спрос очевиден. Тип запрашиваемой аренды также нестандартен. Арендаторы обычно ищут жилье на более длительный срок. Украинцы сейчас в основном ищут квартиры на несколько месяцев. Они пытаются найти компромисс между отелем и долгосрочной арендой. Они сами не знают, как будет развиваться ситуация», — сказал генеральный директор Ulovdomov.cz Михал Хрбаты.

Компания занимается арендой жилья, например, в Праге, Брно или Пльзене. Портал теперь позволяет рекламодателям, предлагающим жилье для украинцев, подавать предложения бесплатно. Объявления также публикуются на украинском языке. Предложения исчезают очень быстро, на сайте остается более дорогое жилье.

Многие беженцы ищут жилье через знакомых или членов семьи, которые живут здесь постоянно.

Портал недвижимости Sreality.cz также зафиксировал дополнительные запросы. «Коллеги фиксируют большее количество запросов на украинском или русском языке», — подтвердила руководитель группы рекламных услуг Хана Контриш.

По текущим данным Министерства внутренних дел, только в Южной Моравии в связи с войной нашли временное пристанище более десяти тысяч человек. По численности населения это самый загруженный регион.

Жильем беженцев обеспечивают региональные центры помощи. Однако губернатору пришлось изменить стратегию размещения. Из-за установленных правительством выплат в размере 180 крон в день для взрослого и 90 крон для ребенка в возрасте до десяти лет регионы теперь предоставляют только экстренное жилье. С выходных беженцам предстоит ночевать, например, в одном из павильонов выставочного комплекса Брно. 

Источник: seznamzpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия аренда недвижимости квартиры украинцы Украина беженцы
Читайте
по теме 
Глава профсоюзов Стршедула: «Пусть украинцев нанимают на тех же условиях, что и чехов»
11.03.2022 18:33 Политика
Глава профсоюзов Стршедула: «Пусть украинцев нанимают на тех же условиях, что и чехов»
1676
Война в Украине не повлияет на качество медицинского обслуживания граждан Чехии
11.03.2022 17:41 Политика
Война в Украине не повлияет на качество медицинского обслуживания граждан Чехии
665
Кратко: Что одобрила Палата депутатов Чехии для помощи беженцам из Украины
11.03.2022 17:15 Экономика
Кратко: Что одобрила Палата депутатов Чехии для помощи беженцам из Украины
2925
Антивирус Касперского подозревают в шпионаже. Данные чехов могут быть под угрозой
11.03.2022 15:51 Политика
Антивирус Касперского подозревают в шпионаже. Данные чехов могут быть под угрозой
620
Последние новости:
11
марта
Глава профсоюзов Стршедула: «Пусть украинцев нанимают на тех же условиях, что и чехов»
11.03.2022 18:33 Политика
Глава профсоюзов Стршедула: «Пусть украинцев нанимают на тех же условиях, что и чехов»
1676
Война в Украине не повлияет на качество медицинского обслуживания граждан Чехии
11.03.2022 17:41 Политика
Война в Украине не повлияет на качество медицинского обслуживания граждан Чехии
665
Кратко: Что одобрила Палата депутатов Чехии для помощи беженцам из Украины
11.03.2022 17:15 Экономика
Кратко: Что одобрила Палата депутатов Чехии для помощи беженцам из Украины
2925
Антивирус Касперского подозревают в шпионаже. Данные чехов могут быть под угрозой
11.03.2022 15:51 Политика
Антивирус Касперского подозревают в шпионаже. Данные чехов могут быть под угрозой
620
Автозаправочная станция MOL продавала бензин в Чехии по цене 95 крон за литр
11.03.2022 15:17 Экономика
Автозаправочная станция MOL продавала бензин в Чехии по цене 95 крон за литр
2152
Komerční banka в Чехии за два дня выплатил 45% вкладов клиентам Сбербанка
11.03.2022 14:48 Экономика
Komerční banka в Чехии за два дня выплатил 45% вкладов клиентам Сбербанка
586
«Сюда будут приезжать преступники». Закон о ВНЖ для беженцев вызвал дебаты в Палате депутатов Чехии
11.03.2022 14:42 Политика
«Сюда будут приезжать преступники». Закон о ВНЖ для беженцев вызвал дебаты в Палате депутатов Чехии
3104
Чешские СМИ: «Железный занавес пал», — о протестах в России
11.03.2022 14:09 Политика
Чешские СМИ: «Железный занавес пал», — о протестах в России
2505
У Андреи Главачковой украли вещи, которые предназначались для беженцев. Чешская экс-теннисистка разочарована
11.03.2022 12:46 Политика
У Андреи Главачковой украли вещи, которые предназначались для беженцев. Чешская экс-теннисистка разочарована
1165
«Украинцу написали под магазином «Русские свиньи», — рассказывает Кирилл из Праги
11.03.2022 12:03 Политика
«Украинцу написали под магазином «Русские свиньи», — рассказывает Кирилл из Праги
3349


Мобильная версия