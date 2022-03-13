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Долгосрочную стратегию адаптации беженцев в Чехии подготовит экспертная группа
Долгосрочную стратегию адаптации беженцев в Чехии подготовит экспертная группа
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Вице-премьер и министр внутренних дел Вит Ракушан формирует консультативную группу для подготовки среднесрочной и долгосрочной стратегии адаптации беженцев из Украины в апреле. В состав совещательного органа, помимо восьми представителей министерства, войдут эксперты, занимавшиеся миграционными кризисами в различных частях мира, а также представители некоммерческих организаций.
«Эта стратегическая группа должна ориентировочно в апреле разработать среднесрочную и долгосрочную стратегию, которая включает долгосрочные жилищные решения, адаптацию к школьной, социальной и медицинской системам, а также адаптацию для поддержания благоприятного социального климата для тех, кто приехал», — сказал Ракушан.
Ракушан хочет точно определить состав группы в течение семи-десяти дней. По его словам, некоторые ее сегменты уже работают отдельно. По мнению Ракушана, совещательный орган не должен подменять работу Центрального кризисного штаба.
Источник: ceskenoviny.cz
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