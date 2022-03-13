Отельеры в Чехии: мы больше не можем размещать беженцев, государство должно увеличить размер компенсаций

​Гостиницы в Чехии могут получить пособие на проживание беженцев из Украины, однако эта сумма не покрывает основные эксплуатационные расходы. Если беженцы будут оставаться в гостиницах дольше, государство должно увеличить размер компенсаций, сообщают отельеры и регионы.

Правительство решило, что поставщики коммерческого жилья, то есть гостиницы и общежития, будут получать по 180 крон на человека в день за каждого беженца и 100 крон — за ребенка не старше 10 лет. По словам президента Торгово-туристической ассоциации Чехии, сейчас это хорошее компромиссное решение для отельеров.

«Сначала отели предлагали бесплатные места, но поскольку гостиничный бизнес сейчас в упадке после эпидемии коронавируса, справедливо получить хоть какие-то деньги в качестве компенсаций. На данный момент это хороший компромисс», — говорит Томаш Пруза, президент Ассоциации торговли и туризма Чехии (SOCR ČR).

Однако классический сезон для отелей начинается в апреле, и, по словам Прузы, нельзя ожидать отмены уже забронированных мест. Регионы должны искать решение. «Если они договорятся с конкретными отелями о более долгосрочном сотрудничестве, то для отеля будет выгоднее выделить один отель целиком, чем размещать несколько украинцев в разных местах», — добавляет президент SOCR ČR.

Владелец гостиничной сети Pytloun Hotels, управляющей трех- и четырехзвездочными отелями в Чехии, говорит, что выплат недостаточно для покрытия расходов. «Если рассматривать четырехзвездочный отель на 30 номеров с круглосуточной стойкой регистрации, ежемесячные расходы — аренда, погашение кредита, энергия, заработная плата, регулярное обслуживание — будут стоить около 950 тысяч крон в месяц, т. е. около 31 660 крон за номер и месяц», — подсчитывает Лукаш Питлоун.

Если бы отельер поселил в номере одну мать с двумя детьми из Украины, он бы получал от государства 380 крон в день, т.е. 11 400 крон в месяц. Ему придется смириться с потерей более 20 000 крон за номер в месяц, а многие владельцы отелей не могут позволить себе финансировать это в долгосрочной перспективе.

«В Pytloun Hotels мы бесплатно разместили около 50 украинских беженцев. Чтобы справиться с этим в финансовом отношении, мы в настоящее время решаем эту проблему, предлагая 80% вместимости отеля обычным платежеспособным клиентам и 20% — беженцам. Стандартные платежеспособные клиенты покроют наши накладные расходы, и благодаря этому мы можем бесплатно отдать оставшиеся 20% коек беженцам», — описывает ситуацию Питлоун.

Томаш Пражак, владелец Stavby a Reality CZ, которому принадлежат два отеля в Праге — четырехзвездочный Antik City возле Вацлавской площади и пятизвездочный Republika & Suites, подтверждает, что платить за беженцев в течение длительного времени непросто и что придется искать другое решение.

«Украинки у нас работают уборщицами и мы ими очень довольны, поэтому в благодарность мы разместили 20 мам с детьми из их страны и бесплатно предоставили им 10 комнат. У них не было денег, поэтому мы готовили им завтрак, давали деньги на перекусы и водили в зоопарк и парк развлечений. До сих пор это стоило десятки тысяч крон, но речь не об этом. Чтобы компенсация покрывала основные расходы на проживание без завтрака, она должна быть аналогична компенсации в период коронавируса , то есть 330 крон на человека в день», — говорит Пражак.

Однако разместить украинок отель может только до конца марта, потому что потом уже полностью забронированы номера. «Я не могу сказать гостям, чтобы они не ездили, нас бы сразу стали критиковать в отзывах, и мы потеряли бы репутацию, которую строили долгое время», — поясняет отельер.

Ассоциация отелей и ресторанов Чешской Республики, которая бесплатно предоставила администрации по делам беженцев в общей сложности 4000 коек, знает об этой ситуации и готова предложить дополнительные места для размещения, но в связи со сложной экономической ситуацией в туризме размер компенсаций должен быть увеличен.

«После консультаций с гостиничными операторами мы установили сумму в 500 крон за кровать с завтраком. Мы предполагаем, что размещение будет предоставлено региональными кризисными центрами, если размещение будет реализовано в гостиницах, то оставшуюся сумму должен будет заплатить регион», — говорит президент ассоциации Вацлав Старек.

Источник: seznamzpravy.cz

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