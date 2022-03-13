Месяцы и даже годы продлятся для Чехии последствия конфликта

Волна беженцев, которая до этого момента уже привела в Чешскую Республику 200 000 беженцев, в основном женщин и детей, является крупнейшей со времен Второй мировой войны.

По словам премьер-министра Петра Фиалы, Чехия будет сталкиваться с последствиями войны в Украине, на которую напала Россия, в течение нескольких месяцев, а может быть, и лет.

Чехам не нужно беспокоиться за свои жизни, учитывая, что государство является частью Европейского союза и Североатлантического альянса, но они уже сталкиваются с ростом цен и волной беженцев.

Рост цен на различные товары Фиала назвал «путинские цены». По его словам, волна беженцев, которая до этого момента уже привела в Чешскую Республику 200 000 беженцев, в основном женщин и детей, является крупнейшей со времен Второй мировой войны.

«Чешской Республике не грозит опасность, потому что мы являемся частью НАТО и ЕС, нам не о чем беспокоиться», — сказал он, добавив, что конфликт все же имеет прямые и косвенные последствия для Чешской Республики.

«Это то, с чем придется иметь дело, мы все это почувствуем, нам придется справляться с этим в ближайшие месяцы, может быть, годы», — сказал он. По его словам, рост цен является прямым следствием политики России, поэтому Чехия будет искать новый энергетический баланс в сотрудничестве с Евросоюзом. Он упомянул, что на долю российского газа приходится менее восьми процентов чешской энергии, но в будущем эта доля также должна снизиться. На российскую нефть приходится около половины потребления Чехии. По его словам, необходимо вести себя рационально.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Украину уже покинули почти 2,6 миллиона человек, в основном женщины и дети. Большинство из них отправились в Польшу, где местные власти на данный момент приняли 1,6 млн беженцев. По оценкам, около миллиона из них остаются в Польше, а остальные уехали в другие европейские страны. Венгрия приняла более 230 000 беженцев, за ней следует Словакия с более чем 185 000 беженцев.



Источник: ceskenoviny.cz

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