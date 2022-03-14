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Президент Украины поблагодарил Чехию и напомнил НАТО об опасности невмешательства

Президент Украины поблагодарил Чехию и напомнил НАТО об опасности невмешательства

anastasiia_kn 284
Глава украинского государства отдал дань уважения странам, от которых чувствует поддержку.
Президент Украины поблагодарил Чехию и напомнил НАТО об опасности невмешательства

В воскресенье президент Украины напомнил, что место российской атаки находится всего в 20 километрах от границы с Польшей, а значит и границ НАТО. «В прошлом году я четко предупредил лидеров НАТО, что, если против России не будут введены жесткие превентивные санкции, начнется война. Мы были правы. Я давно говорил, что «Северный поток» — это оружие, которое ударит по Европе. Теперь это очевидно. А теперь повторюсь — если вы не закроете наше воздушное пространство, то попадание российских ракет на вашу территорию лишь вопрос времени. На территорию НАТО. В дома граждан стран НАТО», — предупредил Зеленский.

Глава украинского государства отдал дань уважения странам, от которых чувствует поддержку. «Важные международные переговоры: Болгария, Словакия, Чехия, Румыния, Польша, Великобритания. Мы чувствуем поддержку этих стран. Мы чувствуем поддержку нашей армии. Это важно. Я также говорил с Шарлем Мишелем, президентом Европейского совета. О нашей европейской перспективе, которая становится реальностью», — поблагодарил президент.
 

Источник: cnn.iprima.cz

Источник изображения: newyorker.com

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