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В Чехии начнут проверять цены на бензин на автозаправочных станциях

В Чехии начнут проверять цены на бензин на автозаправочных станциях

420on.cz 240
С 14 марта государство будет тщательно контролировать автозаправочные станции (АЗС) из-за их наценки на продажу топлива. Среди прочего продавцы будут присылать отчеты о средней цене продажи каждый день, начиная с 21 февраля.
В Чехии начнут проверять цены на бензин на автозаправочных станциях

Министерство финансов будет постоянно сравнивать предоставленную информацию с динамикой цен на топливо на Роттердамской товарной бирже.

На вопрос о том, как понять, что владельцы АЗС искусственно увеличивают свою маржу, премьер-министр Петр Фиала (ODS) сказал: «Это довольно просто. Чешская торговая инспекция и другие органы, которые этим занимаются, точно знают, что контролировать. Если кто-то поднимает цену на топливо два раза в течение дня, а вы знаете, что он купил топливо накануне, и никакой экономической причины для роста цены на нефть или нефтепродукты на международном рынке нет, это увеличение маржи. И мы должны внимательно следить за этим».

Премьер добавил, что, по его мнению, падение цен на нефть с прошлой недели должно сказаться и на ценах на топливо. Были предположения, что розничные продавцы топлива смогли договориться о скачке цен. Однако, по словам бывшего министра финансов Мирослава Калоусека (TOP 09), на подтверждение или опровержение возможного картельного сговора может уйти год.

По данным CCS, средняя цена бензина в Чехии в выходные достигла 47,12 крон за литр. Дизель стоил в среднем 49,53 кроны в субботу, 12 марта.

Источник: novinky.cz

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