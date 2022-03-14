Правительство Чехии начинает искать земельные участки для строительства лагерей для беженцев

Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) считает, что вместо больших палаточных городков для украинских беженцев нужно построить в нескольких местах объекты меньшего размера.

Правительство уже готовит строительство классических лагерей для беженцев — палаточных городков, куда будут помещать украинцев, спасающихся от российской агрессии, для которых в Чехии не будет стандартного жилья или мест в спортзалах и других временных объектах.

«Министерству внутренних дел и министру регионального развития будет поручено правительство искать подходящие места во взаимодействии с муниципальной политикой. Мы должны к этому подготовиться», — заявил премьер-министр в ходе дебатов на CNN Prima News в воскресенье.

Он видит лучшее решение, когда беженцы временно размещаются в меньшем количестве. «Мы должны постараться, чтобы это было не в одном месте, а в разных местах Чешской Республики», — сказал премьер-министр.

На ту же тему по Чешскому телевидению выступила министр обороны Яна Чернохова (ODS). Ведомство уже рассматривает возможность строительства палаточных городков вместимостью около 400 человек, которыми должна заниматься армия. Чешская армия недавно построила аналогичный палаточный городок в Словакии.

Чехия также рассчитывает на помощь Евросоюза. Он запросил поставку 25 модульных баз для размещения в общей сложности 50 000 беженцев. В воскресенье кабинет Фиала также должен провести переговоры с Ассоциацией регионов Чехии о строительстве временного жилья. Аналогичные дебаты запланированы и с Союзом городов и муниципалитетов.

По словам премьер-министра Фиалы, министры также хотят обсудить с региональными и муниципальными политиками вопрос финансовой компенсации, которую получат владельцы объектов размещения. Пока государство предоставляет взнос в размере 180 крон за ночь на взрослого и 100 крон на ребенка, что некоторые региональные политики также считают небольшим. Они утверждают, что это часто даже не покрывает расходы.

«Мы обсудим это. К среде у нас будет вся необходимая информация, мы постараемся правильно установить сумму», — сказал Фиала.

По словам премьер-министра, Чехия с нынешним примерно 200 000 военных беженцев из Украины достигла предела возможностей, который обычно составляет 2% населения. Он напомнил, что Европа столкнулась с крупнейшим миграционным кризисом со времен Второй мировой войны, даже по сравнению с войной в Сирии.

«За весь 2015 год в Европу прибыло 1,5 миллиона беженцев, сейчас это более 2 миллионов в неделю. Это невообразимо, это не имеет аналогов», — сравнил Фиала два кризиса с беженцами.

Источник seznamzpravy.cz

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