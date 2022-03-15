В Чехии цены на бензин впервые снизились с начала военных действий в Украине

Россия вторглась в Украину 24 февраля. С тех пор цена на дизельное топливо неуклонно росла, и, несмотря на снижение в понедельник, дизельное топливо теперь дороже примерно на 12,40 крон за литр. Средняя цена литра бензина выросла примерно на 9 крон с начала вторжения.
Самое дешевое топливо — в южной Чехии. Литр бензина Natural 95 здесь стоит в среднем 46,23 кроны, дизельное топливо — 49,22 кроны.
Самый дорогой бензин в Южноморавском крае, где его продают в среднем за 46,86 крон за литр. Больше всего водители платят за дизельное топливо в Злинском крае, а именно 49,16 крон за литр.
На прошлой неделе в ответ на рекордные цены на топливо правительство приняло решение отменить обязательное смешивание биокомпонентов с топливом и отменить дорожный налог на легковые автомобили, микроавтобусы и грузовики до 12 тонн.
Кроме того, Минфин объявил, что будет контролировать маржу розничных продавцов топлива. С сегодняшнего дня АЗС должны регулярно присылать ему отчеты о средней цене продажи бензина и дизельного топлива. Министерство запросит продление предоставленной информации по каждой АЗС задним числом до 15 февраля. Первые результаты ведомство получит в течение одной недели, когда сможет решить, допускает ли рыночная ситуация государственное вмешательство в виде регулирования цен, установив максимальный размер наценки.
Источник: ceskenoviny.cz