В Чехии цены на бензин впервые снизились с начала военных действий в Украине

Средняя цена дизельного топлива в Чехии упала впервые с начала российского вторжения в Украину. В понедельник дизель стоил 49,22 кроны за литр, что на 35 геллеров меньше, чем в воскресенье. Бензин дешевеет третий день подряд. В понедельник его средняя цена упала на 54 геллера — до 46,54 кроны. По словам экономиста Лукаша Кованды, это самое значительное ежедневное снижение за более чем 11 лет.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. С тех пор цена на дизельное топливо неуклонно росла, и, несмотря на снижение в понедельник, дизельное топливо теперь дороже примерно на 12,40 крон за литр. Средняя цена литра бензина выросла примерно на 9 крон с начала вторжения.

Самое дешевое топливо — в южной Чехии. Литр бензина Natural 95 здесь стоит в среднем 46,23 кроны, дизельное топливо — 49,22 кроны.

Самый дорогой бензин в Южноморавском крае, где его продают в среднем за 46,86 крон за литр. Больше всего водители платят за дизельное топливо в Злинском крае, а именно 49,16 крон за литр.

На прошлой неделе в ответ на рекордные цены на топливо правительство приняло решение отменить обязательное смешивание биокомпонентов с топливом и отменить дорожный налог на легковые автомобили, микроавтобусы и грузовики до 12 тонн.

Кроме того, Минфин объявил, что будет контролировать маржу розничных продавцов топлива. С сегодняшнего дня АЗС должны регулярно присылать ему отчеты о средней цене продажи бензина и дизельного топлива. Министерство запросит продление предоставленной информации по каждой АЗС задним числом до 15 февраля. Первые результаты ведомство получит в течение одной недели, когда сможет решить, допускает ли рыночная ситуация государственное вмешательство в виде регулирования цен, установив максимальный размер наценки.

Источник: ceskenoviny.cz