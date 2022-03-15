Чешское Управление соцстрахования в Чехии больше не будет посылать предпринимателям отчеты по почте

​Управление социального обеспечения Чехии оцифровало процесс проверки платежей по социальному страхованию для индивидуальных предпринимателей. Ведомство больше не будет посылать годовые отчеты о уплаченных взносах по соцстрахованию обычной почтой, эти данные можно будет получить онлайн на портале ČSSZ.

Для регистрации на портале необходим электронный ящик данных (datová schránka) или другое электронное средство удаленной идентификации, например, через портал Identita občana.

«Это сэкономит государственные деньги на ежегодную рассылку бумажных отчетов. Сервис будет доступен круглый год и позволит предпринимателям и их бухгалтерам постоянно проверять платежи. Вход в систему также прост. Также разумно привязать его к интерактивной форме подачи годового отчета о доходах», — полагает налоговый консультант.

Однако если предприниматель не умеет пользоваться этой системой, он может самостоятельно запросить данные об уплате взносов по социальному страхованию в отделении ČSSZ — лично или по электронной почте.

Как мы уже сообщали, с 2023 года все компании и частные предприниматели должны будут иметь электронный ящик данных (datová schránka). Таким образом, им также понадобятся электронные средства удаленной идентификации, чтобы войти в систему.

Источник: seznamzpravy.cz

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