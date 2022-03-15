Дельтакрон распространяется по Европе — в Чехии пока не обнаружен. Каковы его симптомы?

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в январе исследователи предупредили о новой мутации коронавируса, дельтакроне, который в настоящее время распространяется по Европе. Это комбинация вариантов дельта и омикрон. Его симптомы очень похожи на омикрон. Но причин для паники, по их словам, нет. Вакцинация должна помочь.
«Во время пандемии в одном и том же географическом районе было обнаружено два или более вариантов. Это создало возможность рекомбинации между двумя вариантами», — объяснил один из авторов исследования Филипп Колсон.
На данный момент новый вариант появился во Франции, Германии, Великобритании и США. Эксперты опасаются, что он будет распространяться так же быстро, как и омикрон.
По данным ВОЗ, дельтакрон имеет сходные симптомы с омикроном. К ним относятся лихорадка, озноб, постоянный кашель и потеря обоняния или вкуса. Другие симптомы варианта омикрон включают насморк, головную боль, усталость и боль в горле.
В Чехии на данный момент наблюдается спад количества зараженных коронавирусом.
Источник: cnn.iprima.cz
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