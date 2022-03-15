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Дельтакрон распространяется по Европе — в Чехии пока не обнаружен. Каковы его симптомы?

Дельтакрон распространяется по Европе — в Чехии пока не обнаружен. Каковы его симптомы?

anastasiia_kn 424
По данным ВОЗ, дельтакрон имеет сходные симптомы с омикроном.
Дельтакрон распространяется по Европе — в Чехии пока не обнаружен. Каковы его симптомы?

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в январе исследователи предупредили о новой мутации коронавируса, дельтакроне, который в настоящее время распространяется по Европе. Это комбинация вариантов дельта и омикрон. Его симптомы очень похожи на омикрон. Но причин для паники, по их словам, нет. Вакцинация должна помочь.

«Во время пандемии в одном и том же географическом районе было обнаружено два или более вариантов. Это создало возможность рекомбинации между двумя вариантами», — объяснил один из авторов исследования Филипп Колсон.

На данный момент новый вариант появился во Франции, Германии, Великобритании и США. Эксперты опасаются, что он будет распространяться так же быстро, как и омикрон.

По данным ВОЗ, дельтакрон имеет сходные симптомы с омикроном. К ним относятся лихорадка, озноб, постоянный кашель и потеря обоняния или вкуса. Другие симптомы варианта омикрон включают насморк, головную боль, усталость и боль в горле.

В Чехии на данный момент наблюдается спад количества зараженных коронавирусом.

 

Источник: cnn.iprima.cz

 

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коронавирус Чехия Европа
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