Дельтакрон распространяется по Европе — в Чехии пока не обнаружен. Каковы его симптомы?

По данным ВОЗ, дельтакрон имеет сходные симптомы с омикроном.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в январе исследователи предупредили о новой мутации коронавируса, дельтакроне, который в настоящее время распространяется по Европе. Это комбинация вариантов дельта и омикрон. Его симптомы очень похожи на омикрон. Но причин для паники, по их словам, нет. Вакцинация должна помочь.

«Во время пандемии в одном и том же географическом районе было обнаружено два или более вариантов. Это создало возможность рекомбинации между двумя вариантами», — объяснил один из авторов исследования Филипп Колсон.

На данный момент новый вариант появился во Франции, Германии, Великобритании и США. Эксперты опасаются, что он будет распространяться так же быстро, как и омикрон.

По данным ВОЗ, дельтакрон имеет сходные симптомы с омикроном. К ним относятся лихорадка, озноб, постоянный кашель и потеря обоняния или вкуса. Другие симптомы варианта омикрон включают насморк, головную боль, усталость и боль в горле.

В Чехии на данный момент наблюдается спад количества зараженных коронавирусом.

Источник: cnn.iprima.cz