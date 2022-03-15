Глава Центробанка Чехии: инфляция в Чехии может вырасти до 14%

​Инфляция в Чешской Республике может вырасти до уровня 13-14%, заявил глава Чешского национального банка (ЧНБ) Йиржи Руснок. По его словам, инфляция будет снижаться долгое время, это станет заметно только в следующем году.

Инфляция потребительских цен в годовом исчислении выросла до 11,1% в феврале — это самый высокий показатель с июня 1998 года. Причем эта цифра еще не учитывает последствия войны на Украине и была на 1,4 процентных пункта выше прогноза ЧНБ.

«Если мы ожидали, что цены остановятся на 10-11%, то сейчас этот показатель растет. Потолок инфляции в месячных цифрах может быть где-то 13-14%», — полагает Руснок. Снижение инфляции возможно только в следующем году, если ситуация нормализуется, добавил он.

По словам Руснока, в конце марта совет директоров CNB ожидает непростая дискуссия о возможном дальнейшем повышении ключевой процентной ставки. С начала февраля она составляет 4,5% и это самый высокий показатель с 2002 года. По словам губернатора, наблюдается как небольшая коррекция курса, так и более сильный импульс. «Наверное, не на целый процентный пункт, это было бы слишком много, такой импульс был бы не оправдан. Необходимость повышения ставок не столь актуальна, мы уже находимся на достаточном уровне», — сказал Руснок.

ЧНБ объявил об интервенции против чрезмерных колебаний обменного курса и ослабления чешской валюты, которые ударили по курсу кроны после того, как российская армия вторглась в Украину десять дней назад. С тех пор обменный курс значительно укрепился по отношению к евро и доллару. «Нервозность исчезла за неделю, сегодня курс кроны ниже 25 (CZK/EUR). Я думаю, что он еще укрепится», — сказал Руснок о влиянии интервенций. По его словам, в первой половине года курс кроны должен составить от 24,20 до 24,30 крон за евро.

По словам главы ЧНБ, денежные интервенции, вероятно, будут продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев. После предыдущих интервенций у Центробанка есть валютные резервы в размере примерно четырех триллионов крон.

Источник: ceskenoviny.cz

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