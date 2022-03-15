Более 66 000 беженцев уже обратились за экстренной помощью в Чехии

Взрослым сейчас выплачивают 2490 крон, прожиточный минимум. Детям предоставляется прожиточный минимум в соответствии с возрастом от 1970 до 2770 крон.

На данный момент более 66 000 беженцев из Украины подали заявки на пособие по оказанию экстренной помощи. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Бюро по трудостройству Катерина Беранкова.

Взрослым сейчас выплачивают 2490 крон, прожиточный минимум. Детям предоставляется прожиточный минимум в соответствии с возрастом от 1970 до 2770 крон.

Согласно обсуждаемому закону, люди со специальной визой теперь могут получать по прибытии новое гуманитарное пособие в размере 5000 крон.

Министерство труда готовится к выплатам — регулирующие стандарты были одобрены правительством и Палатой депутатов. Сенат должен обсудить их в четверг, а затем поставит свою подпись и президент. Министр труда Мариан Юречка заявил, что новые правила могут вступить в силу со следующей недели.

Источник: ceskenoviny.cz

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