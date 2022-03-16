Полицейские в Чехии остановили автомобиль Tesla, который разогнался до 213 км/ч

Чешская полиция зафиксировала скорость 213 км/ч у автомобиля Tesla, который мчался по трассе D1 в районе Высочина. На чешских автомагистралях разрешено двигаться со скоростью не более 130 км/ч. Водителю грозит штраф в размере 10 000 крон.

Об этом в среду сообщила пресс-секретарь полиции Дана Чирткова. Инцидент произошел в понедельник около 18:00 возле населенного пункта Велки Беранов на 107-м километре автомагистрали D1 в направлении Праги. Значительное превышение скорости проезжающим автомобилем было зафиксировано сотрудниками полиции с помощью радара в полицейской машине. Автомобиль Tesla имел чешский регистрационный знак.

"Полицейский патруль остановил транспортное средство на 104-м километре для проверки и документирования нарушения правил дорожного движения. 43-летний водитель предъявил документы, необходимые для управления транспортным средством. Полиция также провела у водителя дыхательный тест на наличие алкоголя с отрицательным результатом", — уточнила пресс-секретарь.

Полиция расследует дело как проступок и направила его в административное производство. Подозреваемому водителю грозит штраф в размере до 10 000 крон и запрет на вождение от шести месяцев до одного года.

«Движение на такой скорости по трассе D1 — невероятная авантюра. Водителю очень сложно реагировать на дорожную ситуацию, которая может возникнуть перед ним, когда может образоваться колонна транспортных средств или на трассе может появиться иное препятствие в виде ДТП или поломки транспортного средства», — добавил Чирткова.

Источник: novinky.cz

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