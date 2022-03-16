Полицейские в Чехии остановили автомобиль Tesla, который разогнался до 213 км/ч

Об этом в среду сообщила пресс-секретарь полиции Дана Чирткова. Инцидент произошел в понедельник около 18:00 возле населенного пункта Велки Беранов на 107-м километре автомагистрали D1 в направлении Праги. Значительное превышение скорости проезжающим автомобилем было зафиксировано сотрудниками полиции с помощью радара в полицейской машине. Автомобиль Tesla имел чешский регистрационный знак.
"Полицейский патруль остановил транспортное средство на 104-м километре для проверки и документирования нарушения правил дорожного движения. 43-летний водитель предъявил документы, необходимые для управления транспортным средством. Полиция также провела у водителя дыхательный тест на наличие алкоголя с отрицательным результатом", — уточнила пресс-секретарь.
Полиция расследует дело как проступок и направила его в административное производство. Подозреваемому водителю грозит штраф в размере до 10 000 крон и запрет на вождение от шести месяцев до одного года.
«Движение на такой скорости по трассе D1 — невероятная авантюра. Водителю очень сложно реагировать на дорожную ситуацию, которая может возникнуть перед ним, когда может образоваться колонна транспортных средств или на трассе может появиться иное препятствие в виде ДТП или поломки транспортного средства», — добавил Чирткова.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: