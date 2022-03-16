Чех направляет в Украину дроны, которые могут помочь в боевой ситуации

Вариантов использования множество. Например, термодатчик более совершенных дронов способен обнаруживать признаки движения на расстоянии до двух километров.

Алекс Новотный описывает, что ему помог друг Юрий, благодаря которому они организовали первую доставку через 24 часа после первого звонка. Сейчас в фирме, где работает Алекс, ежедневно востребованы десятки других дронов. Однако такая помощь стоит недешево, поэтому он открыл сбор средств, куда люди могут внести свой вклад.

«В любом случае дроны, которые мы поставляем, в основном с оптическими датчиками, с тепловизорами. Их задача — следить за обстановкой, обеспечивать обзор логистических маршрутов противника. Они способны помочь как с поиском людей, так и с локализацией пожаров — они могут узнать, насколько большой отряд поражен, сколько отрядов нужно отправить и т.д. Вариантов использования множество. Например, термодатчик более совершенных дронов способен обнаруживать признаки движения на расстоянии до двух километров. Подобная помощь может иметь решающее значение в боевой ситуации», — рассказал Алекс.

Напрямую вести дроны было сложно, поэтому использовали уже существующие варианты при транспортировке в Украину.

Источник: cnn.iprima.cz

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