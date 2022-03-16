Общая сумма долга чешского населения составила почти 3 триллиона крон

​Общий долг населения Чехии увеличился в 2021 году на рекордные 365 миллиарда крон — до 2,97 триллиона. Причиной такого роста стал высокий интерес к жилищным кредитам. Средняя сумма долга составила 2,2 миллиона крон.

Самый высокий показатель среднего долга был в Праге — 3,8 миллиона крон, самый низкий — в Карловарском крае (1,5 миллиона крон). Это следует из данных Реестра банковской и небанковской информации о клиентах, опубликованных CRIF — Чешским кредитным бюро.

Сумма жилищных кредитов увеличилась на 358 млрд крон — до 2,47 триллиона крон в годовом исчислении. За год этот показатель вырос на 20%. Однако, несмотря на растущую задолженность населения, объем просроченной задолженности и количество людей, не погасивших свои кредиты, вновь уменьшились. Потребительские кредиты не погасили 176 тысяч человек, жилищные кредиты — 11 тысяч человек. Хорошая платежная дисциплина обусловлена ​​ростом заработной платы, который является более динамичным, чем рост среднемесячных выплат по кредитам. В то время как средняя заработная плата выросла вдвое с 2015 года, средняя выплата по кредита увеличилась только на 7%.

«Количество людей, у которых есть проблемы с погашением задолженности, неуклонно сокращается в течение последних шести лет. Причина — сочетание относительно хорошей экономической ситуации, роста доходов населения или использования недвижимости в качестве одного из инструментов инвестирования. Если в 2015 году на погашение кредита в среднем ежемесячно требовалось более 25% средней заработной платы, то в прошлом году — уже 20%», — сказал Иржи Райл, исполнительный директор Небанковского регистра.

Если смотреть по регионам, то самыми надежными клиентами были жители Праги, самыми проблемными — Устецкого и Карловарского краев. В случае жилищных кредитов вероятность невозврата у них была в три раза выше, чем у пражских клиентов, в случае потребительских кредитов риск невозврата удвоился.

Из общего прироста долга домохозяйств на 365 млрд крон более 358 млрд пришлось на ипотечные и строительно-сберегательные кредиты и 6,5 млрд — на потребительские кредиты.

«Рост объема долга, предназначенного для жилья, обусловлен более высоким спросом на недвижимость и ростом цен на нее. Это начало проявляться в конце 2020 года, но большого роста мы не наблюдали до второго квартала прошлого года. С тех пор его объем увеличивался примерно на 100 миллиардов крон каждый квартал, то есть столько же, сколько за весь 2019 год», — сказала исполнительный директор Банковского регистра Ленка Новотна.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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