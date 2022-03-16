Чехия планирует выплачивать семьям, приютившим беженцев, 3000 крон на человека

Предполагается, что люди, которые размещают беженцев, смогут получать взнос в размере 3000 крон в месяц на каждого размещенного человека. Максимальная сумма при этом будет составлять 9000 крон на семью, чтобы люди этим не злоупотребляли.

Правительство пока не одобрило это предложение. Об этом заявил министр внутренних дел Вит Ракушан после встречи в среду.

«Сумма также будет возмещена задним числом», — уточнил вице-премьер, добавив, что лимит в 9000 крон был установлен в том числе для того, чтобы взнос не был использован не по назначению.

«Дело в том, что как государство мы должны помогать тем, кто размещает беженцев в своих семьях», — добавил министр финансов Збынек Станюра.

Однако кабмин еще не утвердил предложение Минтруда, это лишь предварительная договоренность. Ракушан обосновал это тем, что проект связан с так называемым lex Ukraine, то есть с новым законом о трудоустройстве и безопасности беженцев. Этот закон должен одобрить Сенат в четверг, затем он будет подписан президентом. Впоследствии правительство должно окончательно одобрить это предложение.

Источник: novinky.cz