Чехия планирует выплачивать семьям, приютившим беженцев, 3000 крон на человека

Правительство пока не одобрило это предложение. Об этом заявил министр внутренних дел Вит Ракушан после встречи в среду.
«Сумма также будет возмещена задним числом», — уточнил вице-премьер, добавив, что лимит в 9000 крон был установлен в том числе для того, чтобы взнос не был использован не по назначению.
«Дело в том, что как государство мы должны помогать тем, кто размещает беженцев в своих семьях», — добавил министр финансов Збынек Станюра.
Однако кабмин еще не утвердил предложение Минтруда, это лишь предварительная договоренность. Ракушан обосновал это тем, что проект связан с так называемым lex Ukraine, то есть с новым законом о трудоустройстве и безопасности беженцев. Этот закон должен одобрить Сенат в четверг, затем он будет подписан президентом. Впоследствии правительство должно окончательно одобрить это предложение.
Источник: novinky.cz