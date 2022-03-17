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Продажи автомобилей в ЕС снова упали. Чешская Škoda приостановила производство модели Enyaq iV

Продажи автомобилей в ЕС снова упали. Чешская Škoda приостановила производство модели Enyaq iV

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Продажи Škoda Auto, входящей в состав Volkswagen Group, в феврале упали на 13,1% в годовом исчислении до 38 268 автомобилей в ЕС. Таким образом, доля бренда на рынке ЕС снизилась до 5,3% с 5,7%, сообщает ACEA.
Продажи автомобилей в ЕС снова упали. Чешская Škoda приостановила производство модели Enyaq iV

Продажи новых легковых автомобилей в Европейском союзе упали на 6,7% в годовом исчислении до 719 465 автомобилей в феврале, а производители продолжают сталкиваться с нехваткой цепочек поставок. 

Европейская ассоциация автопроизводителей  ACEA отмечает, что показатели продаж за февраль на крупнейших автомобильных рынках ЕС различаются. Во Франции продажи упали на 13 процентов в годовом исчислении, а в Италии почти на 23 процента. В Германии, напротив, продажи выросли более чем на три процента в годовом исчислении, а в Испании они выросли почти на семь процентов.

Продажи Škoda Auto, входящей в состав Volkswagen Group, в феврале упали на 13,1% в годовом исчислении до 38 268 автомобилей в ЕС. Таким образом, доля бренда на рынке ЕС снизилась до 5,3% с 5,7%, сообщает ACEA.

Автомобильная промышленность давно борется с нехваткой чипов и других комплектующих. Кроме того, в последние недели ситуация осложнилась нападением российских войск на Украину. Škoda Auto, как и вся Volkswagen Group, приостановила всю свою деятельность в России из-за вторжения, а также столкнулась с перебоями в поставках комплектующих из Украины.

«Из-за перебоев мы приостановили производство модели Enyaq iV. Наши специалисты прилагают все усилия, чтобы найти доступные альтернативы и возобновить поставки», — об этом в среду сообщила пресс-секретарь автопроизводителя из Млада-Болеслава Габриэла Слабихудкова.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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