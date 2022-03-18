Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.74
USD
22.32
RUB
0.21
UAH
0.75
Энциклопедия Карта Погода
03d 6 °C
Банки в Чехии ужесточили условия получения ипотеки: каждый пятый заявитель не получит кредит

Банки в Чехии ужесточили условия получения ипотеки: каждый пятый заявитель не получит кредит

420on.cz 23
Получить кредит на покупку собственного жилья в Чешской Республике будет еще труднее, чем раньше. Банки уже сейчас тщательно проверяют, кому они могут предоставить кредит, с апреля правила выдачи ипотеки будут ужесточены.
Банки в Чехии ужесточили условия получения ипотеки: каждый пятый заявитель не получит кредит

Из-за роста процентных ставок и опасений, что они вырастут еще больше, с прошлого года наблюдается огромный интерес к жилищным кредитам. Одновременно увеличивается и количество людей, которые не могут получить ипотеку. Еще семь лет назад банки отклоняли только каждую девятую заявку на ипотеку, а в прошлом году не повезло каждому пятому заявителю.

Банки опасаются, что долги некоторых клиентов со временем могут стать настолько большими, что возникнут проблемы с их погашением по более высоким процентным ставкам. Например, многие семьи рефинансируют свои ипотечные кредиты. «У них могут возникнуть проблемы, если они получат новую ставку, которая может быть, например, в два раза выше первоначальной», — сказал Йиржи Райл, исполнительный директор Небанковского регистра клиентской информации.

Если Чешский национальный банк продолжит повышать свою базовую ставку, процентные ставки по новым или рефинансированным ипотечным кредитам могут вырасти до 7%. Сейчас у людей заключены договоры по ставке от 3% до 4%.

Кроме того, с апреля у заявителей старше 36 лет появится шанс получить ипотечный кредит максимум на 80% от стоимости приобретаемой недвижимости. Общая сумма кредита не должна превышать 8,5 их годового дохода. При этом ежемесячный платеж не должен превышать 45% их чистого дохода.

Райл советует заявителям, получившим отказ на ипотеку, подумать о том, почему они не получили ее, и не пробовать ее в другом месте. Он рекомендует соблюдать осторожность, особенно тем, у кого нет достаточных финансовых резервов. «Теперь, когда ставки растут, а экономические потрясения усиливаются, у большего числа людей возникнут проблемы с выплатой долгов», — сказал он.

Согласно новым правилам, клиенты со средним чистым доходом в 36 000 крон имеют шанс получить ипотечный кредит максимум на сумму около 3,7 миллиона крон. Этого примерно половина стоимости средней квартиры в Праге. «Более жесткие условия, скорее всего, коснутся двух третей всех покупателей в кредит», — опасается Микаэла Томашкова, исполнительный директор по развитию Central Group.

Более мягкие условия банки предлагают людям младше 30 лет. Общая сумма кредита не должна превышать 9,5 их годового дохода. При этом ежемесячный платеж не должен превышать 50% их чистого дохода.

Источник: denik.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  •  
Рассказать всем:
Темы
ипотеки Чехия банки процентные ставки кредитование покупка недвижимости
Читайте
по теме 
Общая сумма долга чешского населения составила почти 3 триллиона крон
16.03.2022 13:53 Экономика
Общая сумма долга чешского населения составила почти 3 триллиона крон
1972
В Чехии в феврале объем ипотечных кредитов упал на 23% — до 25,1 млрд крон
11.03.2022 11:59 Экономика
В Чехии в феврале объем ипотечных кредитов упал на 23% — до 25,1 млрд крон
623
Средняя ставка по ипотеке в Чехии в марте составила 4,62%
09.03.2022 08:47 Экономика
Средняя ставка по ипотеке в Чехии в марте составила 4,62%
536
Средняя ставка по ипотеке в Чехии в январе вновь выросла
16.02.2022 08:38 Экономика
Средняя ставка по ипотеке в Чехии в январе вновь выросла
2810
Последние новости:
18
марта
Чехия с 18 марта снимет все ограничения из-за коронавируса для прибывающих из стран Евросоюза
18.03.2022 07:11 Коронавирус
Чехия с 18 марта снимет все ограничения из-за коронавируса для прибывающих из стран Евросоюза
354
17
марта
Продажи автомобилей в ЕС снова упали. Чешская Škoda приостановила производство модели Enyaq iV
17.03.2022 17:55 Экономика
Продажи автомобилей в ЕС снова упали. Чешская Škoda приостановила производство модели Enyaq iV
1363
В Праге 5000 волонтеров решили помочь украинским беженцам
17.03.2022 17:13 Политика
В Праге 5000 волонтеров решили помочь украинским беженцам
1138
Более 2000 предложений жилья для беженцев. Некоторые чехи отзывают свои объявления
17.03.2022 16:20 Политика
Более 2000 предложений жилья для беженцев. Некоторые чехи отзывают свои объявления
1882
Сенат одобрил размещение чешских войск в Словакии
17.03.2022 15:01 Политика
Сенат одобрил размещение чешских войск в Словакии
1025
Сенат Чехии принял закон, облегчающий проживание и трудоустройство украинцев
17.03.2022 13:26 Общество
Сенат Чехии принял закон, облегчающий проживание и трудоустройство украинцев
5017
Чехия справится даже с полумиллионом беженцев. Хотят помочь и пенсионеры
17.03.2022 13:00 Политика
Чехия справится даже с полумиллионом беженцев. Хотят помочь и пенсионеры
1025
На чешский рынок выходит новый девелопер
17.03.2022 12:51 Экономика
На чешский рынок выходит новый девелопер
3132
Респираторы в общественном транспорте скоро исчезнут. Риски заражения еще есть
17.03.2022 12:42 Общество
Респираторы в общественном транспорте скоро исчезнут. Риски заражения еще есть
1188
Чешские отели выселяют беженцев в более дешевое жилье
17.03.2022 12:25 Политика
Чешские отели выселяют беженцев в более дешевое жилье
2542


Мобильная версия