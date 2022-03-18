Банки в Чехии ужесточили условия получения ипотеки: каждый пятый заявитель не получит кредит

Получить кредит на покупку собственного жилья в Чешской Республике будет еще труднее, чем раньше. Банки уже сейчас тщательно проверяют, кому они могут предоставить кредит, с апреля правила выдачи ипотеки будут ужесточены.

Из-за роста процентных ставок и опасений, что они вырастут еще больше, с прошлого года наблюдается огромный интерес к жилищным кредитам. Одновременно увеличивается и количество людей, которые не могут получить ипотеку. Еще семь лет назад банки отклоняли только каждую девятую заявку на ипотеку, а в прошлом году не повезло каждому пятому заявителю.

Банки опасаются, что долги некоторых клиентов со временем могут стать настолько большими, что возникнут проблемы с их погашением по более высоким процентным ставкам. Например, многие семьи рефинансируют свои ипотечные кредиты. «У них могут возникнуть проблемы, если они получат новую ставку, которая может быть, например, в два раза выше первоначальной», — сказал Йиржи Райл, исполнительный директор Небанковского регистра клиентской информации.

Если Чешский национальный банк продолжит повышать свою базовую ставку, процентные ставки по новым или рефинансированным ипотечным кредитам могут вырасти до 7%. Сейчас у людей заключены договоры по ставке от 3% до 4%.

Кроме того, с апреля у заявителей старше 36 лет появится шанс получить ипотечный кредит максимум на 80% от стоимости приобретаемой недвижимости. Общая сумма кредита не должна превышать 8,5 их годового дохода. При этом ежемесячный платеж не должен превышать 45% их чистого дохода.

Райл советует заявителям, получившим отказ на ипотеку, подумать о том, почему они не получили ее, и не пробовать ее в другом месте. Он рекомендует соблюдать осторожность, особенно тем, у кого нет достаточных финансовых резервов. «Теперь, когда ставки растут, а экономические потрясения усиливаются, у большего числа людей возникнут проблемы с выплатой долгов», — сказал он.

Согласно новым правилам, клиенты со средним чистым доходом в 36 000 крон имеют шанс получить ипотечный кредит максимум на сумму около 3,7 миллиона крон. Этого примерно половина стоимости средней квартиры в Праге. «Более жесткие условия, скорее всего, коснутся двух третей всех покупателей в кредит», — опасается Микаэла Томашкова, исполнительный директор по развитию Central Group.

Более мягкие условия банки предлагают людям младше 30 лет. Общая сумма кредита не должна превышать 9,5 их годового дохода. При этом ежемесячный платеж не должен превышать 50% их чистого дохода.

Источник: denik.cz