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Чешский стартап создал интерактивную карту для беженцев

Чешский стартап создал интерактивную карту для беженцев

420on.cz 507
Чешский стартап Mapotic в сотрудничестве с Česko.Digital менее чем за неделю разработал уникальную карту — Umapa, которая поможет украинским беженцам найти детский сад или школу, врача и другую информацию о Чехии.
Чешский стартап создал интерактивную карту для беженцев

На карте Umapa будут обозначены детские сады и школы, принимающие украинских детей, ключевые органы власти, врачи, говорящие на украинском языке, или переводчики, а также консультационные центры и центры правовой, материальной и психологической помощи. На карте можно будет в будущем найти и просто места, где встречаются беженцы в регионах. 

Первая версия работает в Чешской Республике, но также показывает места в Польше и Словакии и может быть расширена на другие страны. Карта интерактивная, поэтому пользователи могут добавлять места, которые они не нашли, и делиться своим опытом в комментариях.

«Мы очень довольны солидарностью в обществе и гуманитарной помощью, которая уже есть во многих местах. В то же время мы понимаем, что настало время внести системный вклад в решение ситуации, поэтому создание такой карты необходимо для долгосрочной помощи беженцам и их интеграции в чешское общество», — говорит Ева Павликова из компании Česko.Digital.

В настоящее время карта, которая уникальна тем, что смотрит на Чехию глазами беженцев, содержит более 2000 мест, и их число постоянно увеличивается. Карта работает на трех языках — чешском, английском и украинском.

Интерактивная карта доступна на сайте, а также в виде приложения для смартфона в App Store и Google Play. 

С помощью украинской ИТ-команды Mapotic и Česko.Digital также создали карту ситуации на всех пограничных переходах. По словам добровольцев, данные обновляются ежедневно и включают данные о количестве людей и оценках времени регистрации.

 

Источник: seznamzpravy.cz

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беженцы украинцы Украина интернет технологии стартапы Чехия
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