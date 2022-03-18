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Беженцам в Брно чешские волонтеры раздают еду из фудтрака

Беженцам в Брно чешские волонтеры раздают еду из фудтрака

anastasiia_kn 297
Повара из Пардубице начали готовить для украинских беженцев в Брно. Они предлагают бесплатные завтраки, обеды и ужины.
Беженцам в Брно чешские волонтеры раздают еду из фудтрака

Яичница-болтунья, бутерброды или бургер со свининой. Повара из Пардубице начали готовить для украинских беженцев в Брно. Они предлагают бесплатные завтраки, обеды и ужины. 

Когда в Украине началась война, Леош, Павел и Ян отправились на фургоне, переоборудованном под кухню, к словацко-украинской границе. Они пробыли там меньше двух недель. Затем они вернулись в Богемию и направились прямо к Выставочному центру в городе Брно.

«Нам нужно было пополнить запасы, набраться сил и увидеться с семьями. Мы остановились здесь на ярмарочной площади после того, как увидели, что здесь тоже ничего нет. Мы еще не проверяли свои счета, поэтому не знаем, сколько там денег», — признался Леош Дупал из фудтрака Medychef.

За их блюдами, за которые они оплатили из своего кармана, тут же стали выстраиваться длинные очереди. Только на завтрак пришло более 400 человек. Волонтерскую работу пардубицких поваров оценила и пресс-секретарь Южноморавского края: «Горячей еды не хватало, а на нее был большой спрос. Именно поэтому мы рады, что нам удалось открыть этот фудтрек», — сказала она.

Беженцам еда нравится. «Я взял бургер и йогурт, все было вкусно. Спасибо большое», — сказал украинский беженец. «Мне понравились бургер и банан», — добавил другой.

Фудтрак работает с 6:00 до 20:00. Как долго он останется здесь, зависит, в том числе, от взносов добровольцев, которые могут финансово поддержать инициативу.

Источник: cnn.iprima.cz

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