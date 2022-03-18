Санкции будут жестче. Они коснутся и россиян, проживающих в Чехии

Даже у давно обосновавшихся в Чехии граждан России, вероятно, будут заблокированы платежи. Для банков это проще, чем выяснять, кто является резидентом ЕС.

Российское вторжение в Украину и последующие санкции в отношении России, наложенные западными государствами, окажут существенное влияние на банковскую деятельность и более всего затронут возможность проведения платежей. «Санкции достаточно жесткие. И в настоящее время, я предполагаю, что у всех банков в связи с ними сильно болит голова», — говорит Ян Сохор, Генеральный директор и Председатель Совета директоров Fio banka, шестого по величине банка в Чешской Республике, сразу после Raiffeisenbank и Moneta.

Fio banka осуществляет большинство платежей в чешских кронах, но, например, у российских клиентов, которые хотят платить за границу, возникают проблемы. «В настоящее время межбанковские платежи в рублях абсолютно невозможны. Ни один банк их сейчас не проводит. Когда началась война, мы быстро отреагировали и разорвали отношения с нашим российским банком-корреспондентом и перевели все деньги», — говорит Сохор.

По словам Сохора, проблемы с долларовыми платежами более серьезные. «Похоже, что в ближайшие недели уже нельзя будет осуществлять какие-либо долларовые международные переводы, так или иначе касающиеся России», — говорит Сохор. Даже у граждан России, которые давно обосновались в Чехии, вероятно, такие платежи будут заблокированы.

По словам Сохора, причина в том, что банки очень часто принимают меры даже более жесткие, чем те, что определены Евросоюзом. Так, например, санкции не должны распространяться на граждан России, имеющих вид на жительство в Евросоюзе. «Однако банкам проще перепрограммировать свои платежные системы так, чтобы это коснулось всех граждан России. Через международную платежную систему вы не можете передавать информацию о том, что именно вот этот россиянин имеет ПМЖ в Чехии», — говорит Сохор.

Источник: seznamspravy.cz