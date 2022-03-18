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Вышеградский фонд выделил около 25 миллионов чешских крон для помощи беженцам из Украины

Вышеградский фонд выделил около 25 миллионов чешских крон для помощи беженцам из Украины

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Например, на субсидию могут претендовать органы местного самоуправления, школы, медицинские учреждения или некоммерческие организации, зарегистрированные в государствах Чехия, Словакия, Польша, Венгрия или в Украине.
Вышеградский фонд выделил около 25 миллионов чешских крон для помощи беженцам из Украины

Международный Вышеградский фонд выделил один миллион евро (примерно 25 миллионов крон) на программу, посвященную неправительственным или местным проектам помощи беженцам из Украины в странах Вышеградской группы (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия). Об этом МИД сообщил в Twitter.

Как сообщается на сайте фонда, цель — помочь смягчить последствия войны для беженцев, прибывающих из Украины и проживающих в странах V4. Речь идет об укреплении потенциала местных органов власти, государственных учреждений и организаций гражданского общества по оказанию необходимой помощи в сфере здравоохранения и социальных услуг, а также о снижении потенциальной напряженности между беженцами и местным населением, возникающей из-за отсутствия информации, языковых барьеров,, социальных и экономических различий.

Например, на субсидию могут претендовать органы местного самоуправления, школы, медицинские учреждения или некоммерческие организации, зарегистрированные в государствах V4 или в Украине. Предпочтение будет отдаваться проектам с бюджетом до 500 000 крон, которые должны быть завершены к концу этого года. Подавать заявки можно до 1 мая.

Проекты могут быть сосредоточены, например, на социальных и психологических услугах и помощи, образовании, проведении досуга, помощи в трудоустройстве или улучшении условий жизни для уязвимых групп.



Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
финансовая помощь Чехия Венгрия Словакия Украина Польша
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