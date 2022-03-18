Вышеградский фонд выделил около 25 миллионов чешских крон для помощи беженцам из Украины

Например, на субсидию могут претендовать органы местного самоуправления, школы, медицинские учреждения или некоммерческие организации, зарегистрированные в государствах Чехия, Словакия, Польша, Венгрия или в Украине.

Международный Вышеградский фонд выделил один миллион евро (примерно 25 миллионов крон) на программу, посвященную неправительственным или местным проектам помощи беженцам из Украины в странах Вышеградской группы (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия). Об этом МИД сообщил в Twitter.

Как сообщается на сайте фонда, цель — помочь смягчить последствия войны для беженцев, прибывающих из Украины и проживающих в странах V4. Речь идет об укреплении потенциала местных органов власти, государственных учреждений и организаций гражданского общества по оказанию необходимой помощи в сфере здравоохранения и социальных услуг, а также о снижении потенциальной напряженности между беженцами и местным населением, возникающей из-за отсутствия информации, языковых барьеров,, социальных и экономических различий.

Например, на субсидию могут претендовать органы местного самоуправления, школы, медицинские учреждения или некоммерческие организации, зарегистрированные в государствах V4 или в Украине. Предпочтение будет отдаваться проектам с бюджетом до 500 000 крон, которые должны быть завершены к концу этого года. Подавать заявки можно до 1 мая.

Проекты могут быть сосредоточены, например, на социальных и психологических услугах и помощи, образовании, проведении досуга, помощи в трудоустройстве или улучшении условий жизни для уязвимых групп.





Источник: ceskenoviny.cz