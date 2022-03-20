Компании в Чехии смогут вести бухгалтерский и налоговый учет в евро с января 2024 года

«У нас будет одна экономика и в зависимости от типа бизнеса, экспортер компания или нет, у нее будет возможность использовать тот инструмент, который лучше подходит для конкретного бизнеса», — сказал министр. «Это не так много, как хотят сторонники евро. Опять же, принципиальные противники критикуют нас за это. Но мне кажется, это хороший инструмент», — добавил Станюра.
Введение этой меры предусмотрено программным заявлением правительства, в котором однако точная дата не указана.
Главный экономист Райффайзенбанка Хелена Горска ранее назвала возможность перехода на евро в расчетах между государством и компаниями оригинальным и демократичным шагом, который, вероятно, будет способствовать более интенсивной евроизации экономики и снижению операционных издержек.
Источник: ceskenoviny.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: