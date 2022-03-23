Военные беженцы из Украины со следующей недели смогут работать в Чехии без разрешения на работу. Со специальной долгосрочной визой они могут свободно претендовать на трудовые вакансии, компании смогут принять их на любую должность. Вновьприбывшие также смогут получить новое гуманитарное пособие в размере 5000 крон для обеспечения осеновных потребностей и обустройцства начала жизни в Чешской Республике. Это регулируется так называемым Украинским законом, который вступает в силу.

Военные беженцы из Украины смогут работать в Чехии без разрешения на работу. Со специальной долгосрочной визой они могут свободно претендовать на трудовые вакансии, компании смогут принять их на любую должность. Вновьприбывшие также смогут получить новое гуманитарное пособие в размере 5000 крон для обеспечения осеновных потребностей и обустройцства начала жизни в Чешской Республике. Это регулируется так называемым Украинским законом, который вступает в силу.

Украинский закон состоит из трех норм о помощи военным беженцам. Нормы регулируют предоставление защиты и виз, трудоустройство, социальное обеспечение, доступ к медицинскому обслуживанию и образованию. Правительство одобрило проект 9 марта, через неделю его принял Парламент, а в минувший четверг он был одобрен Сенатом и подписан президентом. Новые правила вступили в силу после публикации этих изменений в законодательстве в Сборнике законов в понедельник, 21 марта.

Российское вторжение в Украину началось 24 февраля. По словам министра внутренних дел Вита Ракушана, с тех пор в Чешскую Республику прибыло 270 000 человек, половина из которых — дети, а 80% взорслых — это женщины. По словам некоторых губернаторов, число вновь прибывших составляет уже около 300 тысяч человек. Министерство внутренних дел выдало более 200 000 специальных долгосрочных виз.

Иностранцам из стран, не входящих в ЕС, в Чехии обычно требуется рабочие и голубые карты или разрешения на работу, за исключением мигрантов, которым разрешено постоянное проживание в Чехии. По новому закону беженцы из Украины с визой имеют тот же статус, что и мигранты с постоянным видом на жительство. Им не нужно обращаться за разрешением на работу. Они могут искать работу напрямую, не обращаясь в Бюро по трудоустройству. Например, они могут искать работу по объявлениям. В соответствии с принятыми нормами, беженцы также смогут зарегистрироваться в качестве безработных. После чего Бюро по трудоустройству предоставит им консультации, а при соблюдении определенных условий — поддержку и, при необходимости, профессиональную переподготовку и пособия по безработице.

По мнению экспертов по вопросам интеграции, приезжие не должны использоваться лишь на низкоквалифицированных работах, а Чехия должна максимально использовать их образование. Поэтому необходимо упростить признание профессиональной квалификации, а также увеличить и ускорить курсы чешского языка, советуют эксперты.

Сегодня Бюро по трудоустройству предложило на своем веб-сайте 342 000 вакансий. Три четверти из них были для людей без образования или с базовым образованием. Около 13 350 предложений предназначались для студентов университетов и 23 600 — для выпускников средних школ. В общей сложности 8 800 предложений приходилось на здравоохранение и 2 200 на образование. Министр труда Мариан Юречка несколько раз повторил, что беженцы из Украины не должны искать работу через посредников и что трудовые инспекции также будут заниматься трудоустройством вновь прибывших. Юречка пригрозил санкциями за неравноправное отношение.

Со следующей недели люди со специальной долгосрочной визой также могут подать заявление на получение новой гуманитарной помощи в размере 5000 крон. Они имеют право на это в течение месяца после получения визы. По словам пресс-секретаря Министерства труда Евы Давидовой, для этого они могут использовать приложение, которое Министерство труда запустит в пилотную эксплуатацию в понедельник. После недели тестирования и доработки за гуманитарной помощью можно будет обратиться даже без посещения службы занятости. Приложение призвано ускорить процесс и разгрузить перегруженные органы власти. При необходимости пособие можно будет получать еще пять месяцев, но обращаться за ним нужно будет регулярно.

Закон о трудоустройстве и социальном обеспечении военных беженцев из Украины должен действовать до конца марта следующего года.

Источник: ceskenoviny.cz