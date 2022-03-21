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Украинским беженцам с 21 марта уже не требуется разрешение на работу в Чехии

Украинским беженцам с 21 марта уже не требуется разрешение на работу в Чехии

420on.cz 1428
​С 21 марта беженцы из Украины смогут работать в Чехии без необходимости получать разрешение на работу. Со специальной годовой визой они могут свободно выйти на рынок труда — чешские компании смогут принять их на любую должность. Это предусматривает закон lex Ukrajina, который начинает действовать.
Украинским беженцам с 21 марта уже не требуется разрешение на работу в Чехии

Lex Украина состоит из трех стандартов помощи беженцам войны. Они регулируют предоставление защиты и виз, трудоустройство, социальное обеспечение, доступ к медицинскому обслуживанию или образованию. Правительство одобрило проект 9 марта, через неделю его приняла Палата депутатов, а в минувший четверг он был поддержан Сенатом и подписан президентом. Новые правила вступают в силу 21 марта после публикации в Собрании законов.

Российское вторжение в Украину началось 24 февраля. По словам министра внутренних дел Вита Ракушана, с тех пор в Чешскую Республику прибыло 270 000 человек. Половина — дети, четыре пятых — взрослые. Министерство внутренних дел уже выдало более 200 000 виз.

Иностранцам из стран, не входящих в ЕС, в Чехии обычно требуется трудоустройство и голубые карты или разрешение на работу. По новому закону беженцы из Украины с визой имеют тот же статус, что и иммигранты с постоянным видом на жительство. Они могут искать работу напрямую, им не нужно идти в бюро по трудоустройству.

Согласно документам по стандарту, беженцы также смогут зарегистрироваться в качестве безработных. Затем бюро по трудоустройству предоставит им консультации и, при соблюдении условий, поддержку и, при необходимости, переподготовку и пособия по трудоустройству.

По мнению экспертов по вопросам интеграции, приезжие не должны попадать в низкоквалифицированные профессии, а Чехия должна максимально использовать их образование. Поэтому необходимо упростить и ускорить признание квалификаций, а также укрепить курсы чешского языка, советуют эксперты.

Бюро труда предложило на своем сайте 342 000 вакансий. Три четверти из них были для людей без образования или с базовым образованием. Около 13 350 должностей предназначались для студентов университетов и 23 600 должностей для выпускников средних школ. В общей сложности 8 800 должностей приходилось на здравоохранение и 2 200 на образование. Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) несколько раз повторял, что беженцы из Украины не должны искать работу через посредников и что трудовые инспекции также будут заниматься трудоустройством вновь прибывших. Юречка пригрозил санкциями за неравное обращение.

Со следующей недели люди с визой также могут получить новое гуманитарное пособие в размере 5 000 крон. По словам ее пресс-секретаря Минтруда Евы Давидовой, беженцы могут использовать мобильное приложение, которое министерство запустит в пилотную эксплуатацию 21 марта. После недели тестирования получить пособие можно будет справиться даже без посещения службы занятости. При необходимости пособие можно будет получать еще пять месяцев, но обращаться за ним нужно будет регулярно.

Закон о трудоустройстве и социальном обеспечении беженцев из Украины должен действовать до конца марта следующего года.

Источник: novinky.cz

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работа беженцы украинцы Украина Чехия законы
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