Чешская компания Penam должна вернуть дотацию в размере 100 миллионов крон на производство тостового хлеба

​Компания Penam, входящая в состав холдинга Agrofert, через трастовые фонды бывшего премьер-министра Андрея Бабиша должна будет вернуть субсидию в размере 100 миллионов крон, которую она получил за линию производства тостового хлеба.

По мнению министерства промышленности, проект не был достаточно инновационным, чтобы соответствовать условиям гранта. Министр промышленности Йозеф Сикела (STAN) ранее заявлял, что, если субсидию признают необоснованной, компания обязана будет ее вернуть.

«Оценки, которые имеют ключевое значение для решения о праве на получение субсидии для пекарни Zelená louka, были предоставлены комиссией в ответ на мое письмо. Документы убедили нас в целесообразности отмены субсидии для этого проекта», — сказал Сикела. Однако процесс отзыва субсидии будет долгим.

Penam подала заявку на европейскую субсидию в 2016 году в рамках операционной программы, гарантированной Министерством промышленности и торговли. В том же году компания получила субсидию.

Однако в заключительном аудиторском отчете о конфликте интересов бывшего премьер-министра Андрея Бабиша официальные лица из Брюсселя подтвердили, что проект пекарни Zelená louka от группы Penam не был новаторским, поэтому компания не должна была получать субсидию, а чешские власти должны были отменить проект.

Брюссель также отметил тогда, что аналогичные тосты уже производила немецкая компания Lieken AG в 2013 году, когда она стала членом холдинга Agrofert, который с 2017 года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш разместил в трастовых фондах. в связи с законом о конфликте интересов.

Источник: novinky.cz

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