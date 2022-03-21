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Прожиточный минимум в Чехии могут повысить

Прожиточный минимум в Чехии могут повысить

anastasiia_kn 836
По закону прожиточный минимум может повыситься с января, если стоимость продуктов питания и личных нужд увеличилась за этот период не менее, чем на пять процентов. Сумма может корректироваться и в чрезвычайное время. Цены в Чехии значительно выросли с апреля 2020 года — подорожали электроэнергия, продукты питания и другие товары.
Прожиточный минимум в Чехии могут повысить

Среди мер в предстоящем пакете мер по борьбе с энергетической бедностью – повышение прожиточного минимума. Министр промышленности представит проект шагов руководителям коалиционных партий на следующей неделе. Об этом заявил сегодня вице-премьер Вит Ракушан. Министр финансов Збынек Станюра не исключил повышения прожиточного минимума, но, по его словам, это влияет на систему пособий, а это еще будет обсуждаться.

Прожиточный минимум в последний раз корректировался в апреле 2020 года. Сейчас он составляет 3860 крон только на одного взрослого. На семью сумма для взрослых и детей будет ниже. Министерство труда ранее сообщило, что причина для повышения уже есть  из-за высокого роста цен.

Прожиточный минимум играет роль при оценке права на государственную помощь, а также при определении размера некоторых пособий. Суммы устанавливаются постановлением правительства. По закону прожиточный минимум может повыситься с января, если стоимость продуктов питания и личных нужд увеличилась за этот период не менее, чем на пять процентов. Сумма может меняться и в чрезвычайное время. Цены в Чехии значительно выросли с апреля 2020 года — подорожали электроэнергия, продукты питания и другие товары.

Станюра сказал, что не исключает такой возможности, но правительство должно это обсудить. Изменение повлияет на систему льгот и, по словам министра, над этим надо подумать не только в этом, но и в следующем году. 

Прожиточный минимум для взрослого одинокого человека сейчас составляет 3860 крон. Для семьи с детьми на одного человека эта сумма меньше. На первого взрослого в семье она достигает 3550 крон, на второго – 3200 крон. Для детей до шести лет – 1970 крон, от 6 до 15 лет – 2420 крон и от 15 до 26 лет – 2770 крон. Минимальная сумма составляет 2490 крон.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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