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Медстрахование VZP: Государственных выплат Чехии для беженцев недостаточно

Медстрахование VZP: Государственных выплат Чехии для беженцев недостаточно

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Чешская страховая компания VZP оценивает стоимость медицинского обслуживания украинских беженцев примерно в 5,9 миллиарда крон, т.е. примерно на два миллиарда чешских крон выше, чем государственные выплаты по их страховым взносам.
Медстрахование VZP: Государственных выплат Чехии для беженцев недостаточно

Зденек Кабатек, директор VZP, упомянул об этом сегодня на 16-м конгрессе первичной медико-санитарной помощи. По его словам, система позволит управлять расходами по уходу за сотнями тысяч беженцев, вопрос о влиянии страховки на доходную часть. Пресс-секретарь Минфина Томаш Вайс сообщил, что взрослые беженцы из Украины будут работать в Чехии, что принесет доход на взносы медицинского страхования.

Страховая компания смоделировала ситуацию, при которой от 250 000 до 300 000 украинцев получают визу, дающую право на участие в государственном страховании. По словам Кабатека, прогнозы также отражали тот факт, что большинство вновь прибывших — это женщины с детьми, а минимум составляют беженцы старше 50 лет. 

«По этой причине мы рассчитываем, что стоимость на одного застрахованного будет ниже, с другой стороны, мы ожидаем, что состояние здоровья населения в Украине может быть в худшем положении», — пояснил Кабатек.

Средний взнос на медицинское страхование работников в Чешской Республике составляет около 60 000 крон в год, а уход за застрахованным лицом стоит около 43 000 крон в год. Для людей в возрасте от 65 до 70 лет ежегодные расходы в три раза выше, а для тех, кому за восемьдесят — и в пять раз. Оплата в систему вносятся государством за пожилых людей, детей, безработных и, в последнее время, за беженцев, получивших специальную годовую визу.

В этом году выплаты для застрахованных государством установлены в размере 21 000 крон в год, т.е. 1 967 крон в месяц. При нынешнем количестве 180 000 украинцев, которые уже получили визу, это около 354 миллионов крон из государственного бюджета в месяц. С июля выплаты для застрахованных государством по решению правительства будут снижены до 1567 крон.

«С другой стороны, мы должны понимать, что многие из этих граждан находятся в трудоспособном возрасте и пытаются найти работу», — сказал Кабатек. Страховая компания предполагает, что примерно десятая часть совершеннолетних найдет работу уже на первом этапе. Взносы будут вычитаться из их заработной платы. 

 

Источник: ceskenoviny.cz

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страховые компании Чехия страхование
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