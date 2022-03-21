Рефинансировать или нет ипотеку от Sberbank CZ?

Клиенты с ипотекой в Sberbank CZ должны в первую очередь продолжать платить по кредиту. Решение о том, рефинансировать ли его в другом банке или подождать, пока другой банк выкупит их кредит с пакетом других, остается за клиентом, однако эксперты предупреждают, что это очень дорого.

На рынке есть информация, что с отзывом банковской лицензии, которую Сбербанк теряет через несколько месяцев, всем его ипотечным клиентам придется рефинансировать кредит. При этом погашение ипотеки станет для них дороже из-за высоких процентных ставок на рынке. Это правда только наполовину.

Те, кто активно не переводит свою ипотеку в другой банк, вероятно, все равно окажутся в другом банке, но в соответствии с текущими условиями их договора, то есть с более низкой процентной ставкой, чем принято сегодня.

«Зачем кому-то рефинансировать, если у них есть фиксация? Вероятно, у него условия договора лучше, чем те, которые он получил бы сегодня», — говорит Дэвид Эйм из консалтинговой компании Gepard Finance.

«Для клиентов нет необходимости досрочно погашать свои ипотечные кредиты в другом банке, потому что льготы, которые клиенты получили до сих пор, остаются в силе, т.е. например, низкие проценты на длительный срок фиксации», — подтвердило руководство Sberbank.

Сбербанк отказался сообщить, насколько велик его розничный ипотечный портфель и сколько у него клиентов. По квалифицированным рыночным оценкам, это может быть до 50 миллиардов крон, которые погашают десятки тысяч должников.

28 февраля Национальный банк Чехии начал действия по отзыву лицензии Сбербанка. Этот процесс может продлиться до начала лета. После возможного отзыва лицензии ЧНБ предложит суду назначить ликвидатора, после чего последует процедура ликвидации или банкротства. Кредиты, вероятно, будут проданы в каком-то пакете или пакетах другим банкам.

Новый банк должен взять на себя ипотечные кредиты клиентов, у которых установлена ​​благоприятная процентная ставка на более длительный период, и они захотят сохранить ее как можно дольше. «Согласованные договорные условия по ипотеке клиента Sberbank CZ являются обязательными до окончания согласованной фиксации», — говорится на сайте Сбербанка.

По словам Филипа Чабарта, партнера Havel & Partners, это будет зависеть от условий конкретного кредита, но в целом такой клиент перейдет в новый банк на тех же условиях, какие были у Sberbank.

«Если клиент погашал свой кредит надлежащим образом и никоим образом не нарушил его условия, возможности рефинансирующего банка по его прекращению будут весьма ограничены. Я ожидаю, что новый банк затем попытается договориться с бывшими клиентами Sberbank о том, как лучше подчинить их своим существующим продуктам, либо просто дождется периода фиксации, а затем предложит клиенту продление договора на собственных продуктовых условиях», — говорит юрист Havel & Partners.

Хуже будет ситуация у клиентов, у которых заканчивается срок фиксации, и неважно, в Сбербанке они или в других банках. Нынешние ставки по ипотечным кредитам значительно выше, чем были пять-три года назад, когда начали действовать существующие фиксации.

Средняя ставка по 80-процентной ипотеке и пятилетней фиксированной ставке в настоящее время составляет 4,89% в год у шести крупнейших чешских банков. По словам Дэвида Эйма из Cheetah Finance, 90-процентная ипотека с пятилетней фиксацией стоит 5,37% в год.

Согласно индикатору Fincentrum Hypoindex, средняя ставка по выдаваемым ипотечным кредитам, например, в марте 2019 года достигла 2,9%. Для клиентов, чья трехлетняя фиксация заканчивается в этом году, взнос подскочит на несколько тысяч крон.

В марте 2017 года показатель был еще ниже: 1,95%. Людям с пятилетней фиксацией придется еще больше готовиться к ежемесячной выплате.

Но это произошло бы, даже если бы Сбербанк продолжал работать. Ситуация затронет и клиентов, у которых заканчивается фиксация.

В Komerční banka за рефинансированием уже обратились более сотни клиентов Сбербанка. Česká spořitelna и Air Bank регистрируют по десятку заявок на перевод ипотечного кредита от Сбербанка.

«Поскольку у Сбербанка (бывший Volksbank, — прим. ред.) исторически был качественный ипотечный портфель, эти клиенты определенно будут интересны многим чешским банкам, а рефинансирование — это, помимо выкупа дебиторской задолженности или всего портфеля, один из способов их получения», — сказал адвокат Филип Чабарт.

Источник: seznamzpravy.cz

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