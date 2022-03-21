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В Чехии начали выселять старых жильцов, чтобы получить взнос на размещение беженцев. Власти против

В Чехии начали выселять старых жильцов, чтобы получить взнос на размещение беженцев. Власти против

anastasiia_kn 754
В министерстве отреагировали на информацию о том, что некоторые владельцы пансионатов или общежитий выселяют нынешних жильцов и взамен хотят принять беженцев из Украины из-за взноса. Власти назвали это недопустимым.
В Чехии начали выселять старых жильцов, чтобы получить взнос на размещение беженцев. Власти против

Взносы на размещение беженцев будут получать только те объекты, с которыми регионы имеют предварительную договоренность и заключенный договор. Государство не отправит деньги арендодателям, а предоставит их регионам, которые потом будут распределены, — об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В министерстве отреагировали на информацию о том, что некоторые владельцы пансионатов или общежитий выселяют нынешних жильцов и взамен хотят принять беженцев из Украины из-за взноса. Власти назвали это недопустимым. В среду правительство решило, что государство будет платить за размещение беженца в размере 250 крон за ночь без питаня.

«Министерство внутренних дел зафиксировало информацию о том, что некоторые частные владельцы пансионатов или общежитий намерены выселить нынешних жильцов, стремясь получить от государства взнос на размещение спасающихся от войны украинцев. Такие действия не допускаются», — пресс-секретарь Клара Длубалова. 

Министр внутренних дел Вит Ракушан призвал предлагать только свободные места для размещения военных беженцев. «Мы никому не позволим спекулировать человеческими страданиями. Взнос дается не для получения прибыли, а для того, чтобы иметь возможность позаботиться о женщинах и детях, спасающихся от войны», — сказал он.

«Перераспределение помощи находится в компетенции региона. Если арендодатель заселяет граждан Украины в пансионат или общежитие без предварительного согласования и согласования с регионом, он не имеет права на выплаты», — сообщила пресс-секретарь ведомства. 

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Украина Чехия аренда недвижимости
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