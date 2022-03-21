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Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш предстанет перед судом

Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш предстанет перед судом

420on.cz 340
​Прокурор Ярослав Шарох предъявил Андрею Бабишу и его советнику обвинение по делу о необоснованном получении субсидий из фондов Евросоюза для строительства фермы Čapí hnízdo. Об этом сообщил пресс-секретарь пражской прокуратуры Алеш Цимбала.
Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш предстанет перед судом

«21 марта 2022 года прокурор городской прокуратуры Праги предъявил обвинение двум физическим лицам по делу, известному в медиа-пространстве как «дело Čapí hnízdo», — сказал Цимбала.

Подсудимых обвиняют в мошенничестве с субсидиями и нанесении ущерба финансовым интересам Евросоюза. Советник Яна Нагиева обвиняется в пособничестве мошенничеству с грантами.

«Вновь сложившаяся ситуация, возникшая вследствие вновь собранных доказательств, не позволила вынести иное решение, кроме предъявления обвинительного заключения. Прокурор связан законом и принципом обвинительного заключения», — добавил представитель пресс-службы. Он упомянул тот факт, что в прошлом в дело вмешался генеральный прокурор Павел Земан, который распорядился возобновить дело в декабре 2019 года после того, как надзирающий прокурор принял решение о прекращении уголовного преследования обвиняемых.

Палата депутатов неоднократно выдавала Бабиша для судебного преследования. Экс-премьер назвал это дело «псевдопричиной», чтобы навредить ему.

«Он поддерживается в средствах массовой информации и по сей день на случай, если я решу баллотироваться в президенты», — сказал он.

Дело касается фермы Čapí hnízdo («Гнездо аиста»), которая изначально принадлежала холдингу Бабиша «Агроферт». В декабре 2007 года оно было преобразовано в акционерное общество с акциями и позже получило европейскую субсидию по программе для малых и средних предприятий. Акции принадлежали детям и партнеру Бабиша, ферма не имела права на субсидию в размере 50 миллионов в рамках Agrofert. Через несколько лет компания вернулась к Agrofert. Бабиш владел холдингом до февраля 2017 года, когда вложил его в свои трастовые фонды, но до сих пор является их бенефициаром. 

Источник: novinky.cz

 

 

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Темы
Андрей Бабиш Чехия Евросоюз дотации полиция Прокуратура суды
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