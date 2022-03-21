Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш предстанет перед судом

«21 марта 2022 года прокурор городской прокуратуры Праги предъявил обвинение двум физическим лицам по делу, известному в медиа-пространстве как «дело Čapí hnízdo», — сказал Цимбала.
Подсудимых обвиняют в мошенничестве с субсидиями и нанесении ущерба финансовым интересам Евросоюза. Советник Яна Нагиева обвиняется в пособничестве мошенничеству с грантами.
«Вновь сложившаяся ситуация, возникшая вследствие вновь собранных доказательств, не позволила вынести иное решение, кроме предъявления обвинительного заключения. Прокурор связан законом и принципом обвинительного заключения», — добавил представитель пресс-службы. Он упомянул тот факт, что в прошлом в дело вмешался генеральный прокурор Павел Земан, который распорядился возобновить дело в декабре 2019 года после того, как надзирающий прокурор принял решение о прекращении уголовного преследования обвиняемых.
Палата депутатов неоднократно выдавала Бабиша для судебного преследования. Экс-премьер назвал это дело «псевдопричиной», чтобы навредить ему.
«Он поддерживается в средствах массовой информации и по сей день на случай, если я решу баллотироваться в президенты», — сказал он.
Дело касается фермы Čapí hnízdo («Гнездо аиста»), которая изначально принадлежала холдингу Бабиша «Агроферт». В декабре 2007 года оно было преобразовано в акционерное общество с акциями и позже получило европейскую субсидию по программе для малых и средних предприятий. Акции принадлежали детям и партнеру Бабиша, ферма не имела права на субсидию в размере 50 миллионов в рамках Agrofert. Через несколько лет компания вернулась к Agrofert. Бабиш владел холдингом до февраля 2017 года, когда вложил его в свои трастовые фонды, но до сих пор является их бенефициаром.
Источник: novinky.cz
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