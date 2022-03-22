Украинки изменят чешский рынок труда в Чехии. Бизнесу придется быть более лояльным к женщинам

Чешские компании очень оптимистично смотрят на следующий квартал. Они намерены принимать на работу новых сотрудников и верят, что украинцы им в этом помогут.

Времена неопределенные, геополитическая ситуация напряженная, для производства не хватает комплектующих, цены на энергоносители и инфляция растут. Несмотря на это, компании считают, что ситуация изменится, а приток новой рабочей силы из-за рубежа, наоборот, поможет запустить незадействованные производственные мощности. Это следует из опроса чешских фирм, который провела консалтинговая компания ManpowerGroup ČR.

Опрос, в котором приняли участие 515 работодателей в Чешской Республике разного размера, отрасли и местоположения в регионе, показывает, что 33% работодателей ожидают увеличения количества работников, 21% прогнозируют уменьшение, а 40% не ожидают каких-либо изменений. Остальные затруднились ответить на этот вопрос.

Индекс чистого труда (CIP), который показывает разницу между долей компаний, которые намерены нанять новых сотрудников, и тех, кто намерен уволить, очень благоприятен для второго квартала 2022 года и составляет около 12%.

Однако руководитель ManpowerGroup CR Ярослава Резлерова отмечает, что рынок труда в Чехии очень напряжен и неопределенность ситуации в мире приведет к его серьезным сдвигам. Преимущество будет у тех, кто этого ожидает.

«На рынке труда по-прежнему доминирует потребность компаний в найме новых людей — положительная тенденция найма, которая началась в конце прошлого года. Новая реальность также приносит компаниям высокую степень неопределенности, что находит отражение в начавшихся сдвигах на рынке труда. Безработица будет продолжать падать, но многим людям также придется сменить работодателя или даже профессию, и, таким образом, значимость переподготовки значительно возрастет», — говорит Ярослава Резлерова.

Напряженную ситуацию на рынке труда из-за низкой безработицы и высоких вакансий могут смягчить люди, спасающиеся от войны в Украине, но компаниям придется к ним приспосабливаться из-за преобладания женщин среди беженцев. В результате, по словам лидера группы, это может помочь всей чешской экономике и в будущем.

«На ситуацию на рынке труда также повлияет количество беженцев, среди которых преобладают женщины. Возможно, нынешняя волна помощи продлится и в среднесрочной перспективе заставит чешские компании, которые давно страдают от нехватки подходящих кандидатов, больше сосредоточиться на создании подходящих условий труда для людей с индивидуальными потребностями, таких как матери с маленькими детьми, пенсионеры, студенты и др.», — говорит Резлерова.

Большинство людей настроены на работу в банковском, финансовом, страховом секторах и секторах недвижимости с CIP 24% в следующем квартале, а также в сфере размещения и общественного питания. ИТ, технологии, коммуникации и СМИ, производство, строительство и государственный сектор также очень оптимистичны в отношении найма. О самых слабых планах принятия на работу новых сотрудников сообщают некоммерческий сектор, услуги и торговля.

С точки зрения размера компании наибольший приток новых людей ожидается в крупных компаниях с численностью сотрудников более 250 человек (+ 24%). По мнению рекрутинговой компании, различные гендерные исследования также могут помочь компаниям задуматься о том, как приблизить рынок труда к женщинам (не только украинкам), чтобы они могли больше в нем участвовать, несмотря на заботу о своих детях и семьях. Женщинам нужны более гибкие условия труда, тогда они смогут более комплексно вовлекаться в экономику.

Для того, чтобы женщины могли работать и всесторонне использовать все свои знания и навыки, им необходимо три фактора, определяющих гибкость работы: возможность выбирать часы начала и окончания работы, больше выходных дней или полностью гибкий график работы. Первый фактор очень важен для половины женщин, а два других — для трети.

«Только пятая часть компаний в Чешской Республике поддерживают гибкость в работе, больше гибкости (32%) в банковском, финансовом и финансовом секторах недвижимости, 21% в розничной и оптовой торговле и, скорее, в крупных компаниях», — добавляют эксперты.

Источник: seznamzpravy.cz

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