Прага уже переполнена, в регионах беженцы найдут лучшие предложения по работе

​Мало того, что мест для размещения в столице почти нет, так еще и предложения о работе уже заполнены. «Все, кроме Праги, теперь может стать интересной возможностью для беженцев», — советует Мартин Янски, директор второго по величине агентства по трудоустройству в Чехии.

«Беженцы, которые сейчас приезжают в период так называемой второй волны, находятся в гораздо худшем положении, чем те, кто прибыл в первые дни конфликта. Мы не можем ожидать, что они сразу же будут устраиваться на работу», — говорит Матин Янски, директор отдела агентского трудоустройства Randstad ČR.

«Сейчас люди, бегущие от войны из таких городов, как Мариуполь, попадают в другую ситуацию и, прежде всего, им нужна безопасность и больше времени для удовлетворения своих основных потребностей. Я ожидаю, что им потребуется немного больше времени, прежде чем они начнут искать предложения о работе», — добавил он.

Агентство запустило специальный сайт praceproukrajince.cz, а также работает информационная телефонная линия. Сейчас в базе 500 человек, ищущих работу.

«Я бы не сказал, что есть такое понятие, как типовое предложение о работе, сегодня у нас открыто около 150 вакансий для людей из Украины и должности достаточно разнообразные, от производственных предложений до квалифицированных должностей или должностей, требующих знания языка», — говорит Янски, добавляя, что Прага становится очень загруженной.

«Я бы сказал, что интересной возможностью для этих людей может быть все, кроме Праги, потому что есть предложения о работе, которые еще не заняты, как правило, Моравско-Силезский край или Моравия в целом, там мы видим, что есть довольно много предложений», — сказал он.

Компании пытаются разместить беженцев. «Они приспосабливают рабочие места для работы с иностранцами, обеспечивают устный и письменный перевод, чтобы у них были рабочие места, которые также подходят для женщин, они также занимаются возможным присмотром за детьми», — описывает Мартин Янски.

С этой недели беженцы могут работать без разрешения на работу благодаря пакету законов lex Ukraine. Все, что им нужно, это специальная виза. В чешских компаниях могут остаться и люди, которые работали здесь до войны и у которых истек срок действия вида на жительство, и они должны были вернуться в Украину.

Источник: seznamzpravy.cz

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