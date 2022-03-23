Европейские компании, пострадавшие от антироссийских санкций, смогут получить до 400000 евро

Компании из Европейского Союза, пострадавшие от антироссийских санкций, получат право на государственную помощь в размере до 400 000 евро (9,8 млн чешских крон). Об этом Европейская комиссия (ЕК) сообщила сегодня в пресс-релизе.

С этой целью ЕК смягчила правила предоставления государственной помощи, которые в противном случае не позволили бы этого. Евросоюз ввел ряд санкций против России и готовится к новым. Это наказание за вторжение в Украину российских войск.

Предприятия сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры смогут получить до 35 000 евро, а предприятия, не имеющие возможности получить кредит, смогут воспользоваться государственными гарантиями и субсидируемыми кредитами.

«В этот критический момент Европейский Союз продолжает поддерживать Украину и украинский народ. Мы должны противостоять этому жестокому вторжению, потому что на карту поставлена ​​наша свобода», — заявила вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер, отвечающая за конкуренцию в Украине.

Предприятия с высокими ценами на энергоносители могут подать заявку на государственную помощь для возмещения до 30% затрат. Однако максимальный установлен в размере двух миллионов евро.

«Санкции, введенные Союзом и его международными партнерами, нанесли серьезный ущерб российской экономике. Однако эти санкции наносят ущерб европейской экономике и будут продолжать наносить его в ближайшие месяцы. И мы должны это решить в кратчайшие сроки скоординированным образом», — добавила Вестагер.

Европейская комиссия является исполнительным органом ЕС с широкими полномочиями, а также действует как антимонопольный орган ЕС. Два года назад ЕК смягчила правила государственной помощи, позволив правительствам стран-членов вкладывать триллионы евро в компании, пострадавшие от пандемии COVID-19.

Источник: ceskenoviny.cz