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Европейские компании, пострадавшие от антироссийских санкций, смогут получить до 400000 евро

Европейские компании, пострадавшие от антироссийских санкций, смогут получить до 400000 евро

420on.cz 255
Компании из Европейского Союза, пострадавшие от антироссийских санкций, получат право на государственную помощь в размере до 400 000 евро (9,8 млн чешских крон). Об этом Европейская комиссия (ЕК) сообщила сегодня в пресс-релизе.
Европейские компании, пострадавшие от антироссийских санкций, смогут получить до 400000 евро

С этой целью ЕК смягчила правила предоставления государственной помощи, которые в противном случае не позволили бы этого. Евросоюз ввел ряд санкций против России и готовится к новым. Это наказание за вторжение в Украину российских войск.

Предприятия сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры смогут получить до 35 000 евро, а предприятия, не имеющие возможности получить кредит, смогут воспользоваться государственными гарантиями и субсидируемыми кредитами.

«В этот критический момент Европейский Союз продолжает поддерживать Украину и украинский народ. Мы должны противостоять этому жестокому вторжению, потому что на карту поставлена ​​наша свобода», — заявила вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер, отвечающая за конкуренцию в Украине. 

Предприятия с высокими ценами на энергоносители могут подать заявку на государственную помощь для возмещения до 30% затрат. Однако максимальный установлен в размере двух миллионов евро.

«Санкции, введенные Союзом и его международными партнерами, нанесли серьезный ущерб российской экономике. Однако эти санкции наносят ущерб европейской экономике и будут продолжать наносить его в ближайшие месяцы. И мы должны это решить в кратчайшие сроки скоординированным образом», — добавила Вестагер.

Европейская комиссия является исполнительным органом ЕС с широкими полномочиями, а также действует как антимонопольный орган ЕС. Два года назад ЕК смягчила правила государственной помощи, позволив правительствам стран-членов вкладывать триллионы евро в компании, пострадавшие от пандемии COVID-19.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Евросоюз Чехия санкции
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