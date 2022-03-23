Правительство Чехии утвердило выплаты людям, у которых живут беженцы

Поддержку начнут выплачивать после 11 апреля, в том числе за март (задним числом). Соответствующее решение принято 23 марта на заседании правительства, сообщил в Twitter министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL). Согласно утвержденному положению, новое пособие будет выплачиваться, если беженцы проживали в комнате или квартире не менее 16 дней подряд.
Выплата пособия будет производиться в соответствии с новым законом о занятости и социальном обеспечении беженцев, который вступил 21 марта. Компенсации будут предоставлены семьям, бесплатно принявшим беженцев. В помещении должно быть место для отдыха, приготовления пищи и личной гигиены, туалет и доступ к питьевой воде. Размер финансовой поддержки и сроки ее выплаты регулируются правительством в постановлении.
Источник: ceskenoviny.cz
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