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Правительство Чехии утвердило выплаты людям, у которых живут беженцы

Правительство Чехии утвердило выплаты людям, у которых живут беженцы

420on.cz 494
Люди, которые размещают беженцев из Украины в своих квартирах или домах, смогут получать компенсации в размере 3000 крон на человека в месяц для покрытия необходимых расходов. Максимальная сумма выплаты составит 12 000 крон.
Правительство Чехии утвердило выплаты людям, у которых живут беженцы

Поддержку начнут выплачивать после 11 апреля, в том числе за март (задним числом). Соответствующее решение принято 23 марта на заседании правительства, сообщил в Twitter министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL). Согласно утвержденному положению, новое пособие будет выплачиваться, если беженцы проживали в комнате или квартире не менее 16 дней подряд.

Выплата пособия будет производиться в соответствии с новым законом о занятости и социальном обеспечении беженцев, который вступил 21 марта. Компенсации будут предоставлены ​​семьям, бесплатно принявшим беженцев. В помещении должно быть место для отдыха, приготовления пищи и личной гигиены, туалет и доступ к питьевой воде. Размер финансовой поддержки и сроки ее выплаты регулируются правительством в постановлении.

Источник: ceskenoviny.cz

 

 

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Темы
беженцы Чехия украинцы Украина правительство финансовая помощь
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