Весна продлится до конца недели, с 28 марта в Чехии похолодает

До конца недели продержится сухая солнечная погода с большими перепадами утренних и дневных температур. Днем воздух прогреется до 20°С, однако уже с понедельника в Чехии похолодает.

Фото: Inna Bystrakova

До конца этой недели на погоду в стране будет влиять уровень давления с центром над Великобританией, сообщила метеоролог Дагмар Гонсова.

В четверг будет ясно, дневная температура составит от 14 до 18 °C. На юге Моравии может быть до 19°С.

В пятницу будет переменная облачность. Утром температура воздуха опустится до 1-3°С, днем будет 13-17°С.

В субботу на севере Чехии может быть облачно, в остальных районах сохранится ясная погода или переменная облачность. Самые низкие утренние температуры остаются между 3 и -1°C, дневные максимумы достигают 14-18°C.

Солнечная и теплая погода будет и в воскресенье. Исключение опять же составит север республики, где облачность может быть больше. Утренние минимумы сохраняюся в пределах от 3 до -1°С, дневные температуры повысятся до 15-19°С.

В понедельник в течение дня облачность будет увеличиваться, постепенно похолодает. На севере дождь, а в горах снег. Утренняя температура понизится до 3-1°С,а днем будет от 12 до 16 ° C. Со вторника в Чехию придут дожди, в горах возможен снег. Днем будет от 5 до 9°С. Практически такую ​​же погоду обещают синоптики и в среду.

Источник: novinky.cz

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