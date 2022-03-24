В этом году Чехия отменит все авансовые платежи по дорожному налогу для всех перевозчиков

​Чехия отменит авансовые платежи по дорожному налогу для всех перевозчиков в течение всего 2022 года. Однако это не освобождает от уплаты самого налога, сообщила сегодня финансовая администрация. Это реакция на кризис из-за высоких цен на топливо, которые значительно увеличили расходы перевозчиков.

Правительство хочет полностью отменить дорожный налог для легковых и грузовых автомобилей до 12 тонн, отмена авансов должна коснуться и более тяжелых автомобилей.

«Министр финансов (Збынек Станюра) в связи с чрезвычайным событием — вторжением России на территорию Украины — приступил к массовому отмене авансов по дорожному налогу на весь 2022 год», — сообщили в финансовой администрации. Основная причина — значительный рост цен на топливо.

В частности, аннулируются авансы за апрель, июль, октябрь и декабрь. Это массовый отказ от авансовых платежей, поэтому перевозчики не получат никакого уведомления.

Правительство ранее приняло решение отменить дорожный налог на легковые автомобили, микроавтобусы и грузовики до 12 тонн. Это должно принести предпринимателям ежегодную экономию в размере 4,2 миллиарда крон. Однако для этого требуется поправка к Закону о дорожном налоге, которую должно представить Министерство финансов.

Источник: ceskenoviny.cz