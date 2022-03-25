Пардубицкий край поддержит украинских беженцев, которые займутся бизнесом в регионе

Пардубицкий край поддержит украинских беженцев, которые решат заняться бизнесом в данном регионе. Они могут получить субсидию в размере до 50 000 крон (2 тыс. евро), например, на открытие собственного дела и закупку материалов, говорится в пресс-релизе гетманства края.

«Мы предполагаем, что среди беженцев найдутся те, кто захочет вести здесь бизнес. Поэтому мы хотим поддержать не только сотрудников, которые ищут работу в нашем регионе, но и начинающих украинских предпринимателей», — сообщил гетман Пардубицкого края Мартин Нетолицкий.

Программа предназначена для людей с украинским гражданством, которые собираются получить лицензию на ведение бизнеса, а затем им заняться, а также для новых субъектов предпринимательства с украинским владельцем. Заявитель должен иметь долгосрочную специальную визу и счет в чешском банке.

Одним из обязательных условий для получения субсидии является представление бизнес-плана, в котором заявитель кратко описывает предмет своего бизнеса, предлагаемые им продукты или услуги, способ их применения на рынке, а также, например, то, как он собирается в дальше развивать свое дело. Заявки могут быть поданы до 30 июня этого года.

Источник: radio.cz

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