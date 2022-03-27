Опрос: три четверти чешских компаний ощутят на себе негативное влияние войны в Украине

​Почти три четверти чешских компаний ощутят негативное влияние войны на Украине. Более двух третей производственных компаний планируют предложить работу украинским беженцам. Эксперты полагают, что украинцы могли бы помочь компаниям заполнить позиции, на которые фирмы не могли найти сотрудников в течение длительного времени.

Это следует из опроса, проведенного кадровым агентством Hofmann Personal в марте среди 158 специалистов по персоналу из производственных, оптовых и логистических компаний.

Только 9% процентов компаний считают, что эта ситуация никак на них не повлияет. Автомобильная промышленность и малый бизнес в целом, вероятно, пострадают больше всего.

«Как и во время пандемии, автомобильное производство замедляется, в основном из-за нехватки компонентов и чипов. Свою роль также играют логистические сложности и энергоемкость производства», — сказала Габриэла Хрбачкова, директор компании Hofmann Personal.

Помимо автомобилестроения, негативные последствия беспокоят машиностроение и промышленное производство. По данным ООН, российское вторжение в Украину вызвало крупнейший кризис с беженцами со времен Второй мировой войны: более 3,5 миллионов человек уже покинули Украину. Люди приезжают в основном в Польшу, Молдову, Румынию, Венгрию, Словакию, а также в Чехию или Германию. По последним статистическим данным, в Чехии находится около 300 тысяч украинских беженцев, больше всего в Праге, где их число достигает 53 тысяч.

68% опрошенных компаний планируют предложить работу украинским беженцам, еще 14% об этом думают. Обычно это единицы или максимум десятки рабочих мест на одного работодателя. Чаще они будут крупными работодателями в сфере производства и машиностроения. «Эти области предлагают работу, которая особенно подходит для мужчин. Однако более 80% беженцев — женщины, и компании сейчас пытаются помочь им и постепенно модифицируют свои процессы, чтобы они могли также вовлечь их», — отметила Хрбачкова.

Большинство компаний планируют предлагать беженцам неквалифицированные должности, но две трети также рассматривают возможность предложения квалифицированных должностей. 64% компаний приветствовали бы помощь в трудоустройстве людей из Украины, особенно для перевода, проживания, оформления документов или организации школ и детских садов для своих детей. Фирмы, которые не планируют трудоустройство беженцев из Украины, а их почти пятая часть, чаще всего говорят, что у них нет рабочих мест для женщин. Около четверти компаний, участвовавших в опросе, обеспокоены языковым барьером.

Среди HR-специалистов преобладает мнение, что украинские беженцы помогут компаниям занять позиции, которые они давно не могли закрыть. Однако они не ожидают, что эти работники захотят работать за более низкую заработную плату, благодаря чему заработная плата в Чехии также может упасть. Все юридические агентства должны соблюдать сопоставимые условия по закону, и поэтому агентские и штатные сотрудники должны получать сопоставимую заработную плату и льготы за свою работу, добавила Грбачкова..

Источник: ceskenoviny.cz