Чешский национальный банк 31 марта может вновь повысить ключевую ставку

Правление Чешского национального банка (ЧНБ) на заседании 31 марта, вероятно, повысит ключевую процентную ставку на 0,5 процентного пункта — до 5%. Об этом заявили экономисты, опрошенные ЧТК.

В последний раз базовая процентная ставка была на таком высоком уровне в 2001 году. Однако экономисты не исключают повышения базовой ставки на 0,75 процентных пункта. Причиной повышения ставок является продолжающийся рост инфляции, военные действия в Украине, а также усилия Центрального банка снизить инфляционные ожидания, а это означает, что инфляция продолжит быстро расти.

На последнем финансовом заседании в начале февраля совет директоров повысил ключевую процентную ставку на 0,75 процентного пункта —до 4,5%. Таким образом, базовая процентная ставка в настоящее время является самой высокой с начала 2002 года. В то же время это было четвертое сверхнормативное повышение базовой ставки более чем на 0,25 процентных пункта подряд.

«Наиболее вероятный вариант — повышение ставок на 0,5 процентного пункта, но нельзя исключать и более существенного повышения на 0,75 процентного пункта. Кроме того, некоторые представители ЧНБ заявляют, что 5% — это не потолок в текущей ситуации», — отмечает аналитик Мирослав Новак. По его словам, основной причиной остается резкий рост потребительских цен.

Главный экономист Cyrrus Вит Градил ожидает, что базовая ставка вырастет на 0,5 процентного пункта в четверг. Чешской экономике грозит стагфляция, которая представляет собой сочетание высокой инфляции и низкого или нулевого экономического роста. «Если Совет ЧНБ вмешается в борьбу с инфляцией путем дальнейшего ужесточения политики, его будут критиковать за сдерживание и без того слабого экономического роста», — сказал Градил.

«На следующем заседании мы ожидаем повышения ключевой процентной ставки на 0,5 процентного пункта до 5%. ЧНБ будет реагировать на инфляционное давление, накопившееся в экономике до начала войны в Украине, что является еще одним инфляционным шоком, а также на повышение инфляционных ожиданий текущей ситуации», — сказал аналитик Райффайзенбанка Дэвид Вагенкнехт. По его словам, перспективы на ближайшие месяцы очень неопределенные, ведь они будут зависеть не только от продолжительности войны в Украине, но и от того, как ее закончить.

«Мы ожидаем дальнейшего роста инфляции, достигнув 13-14% в начале лета, что само по себе увеличивает шансы на еще более высокие процентные ставки», — добавил он.

Все семь членов правления ЧНБ примут участие в заседании в четверг.

Источник: ceskenoviny.cz

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