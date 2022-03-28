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Чешский национальный банк 31 марта может вновь повысить ключевую ставку

Чешский национальный банк 31 марта может вновь повысить ключевую ставку

420on.cz 153
Правление Чешского национального банка (ЧНБ) на заседании 31 марта, вероятно, повысит ключевую процентную ставку на 0,5 процентного пункта — до 5%. Об этом заявили экономисты, опрошенные ЧТК.
Чешский национальный банк 31 марта может вновь повысить ключевую ставку

В последний раз базовая процентная ставка была на таком высоком уровне в 2001 году. Однако экономисты не исключают повышения базовой ставки на 0,75 процентных пункта. Причиной повышения ставок является продолжающийся рост инфляции, военные действия в Украине, а также усилия Центрального банка снизить инфляционные ожидания, а это означает, что инфляция продолжит быстро расти.

На последнем финансовом заседании в начале февраля совет директоров повысил ключевую процентную ставку на 0,75 процентного пункта —до 4,5%. Таким образом, базовая процентная ставка в настоящее время является самой высокой с начала 2002 года. В то же время это было четвертое сверхнормативное повышение базовой ставки более чем на 0,25 процентных пункта подряд.

«Наиболее вероятный вариант — повышение ставок на 0,5 процентного пункта, но нельзя исключать и более существенного повышения на 0,75 процентного пункта. Кроме того, некоторые представители ЧНБ заявляют, что 5% — это не потолок в текущей ситуации», — отмечает аналитик Мирослав Новак. По его словам, основной причиной остается резкий рост потребительских цен.

Главный экономист Cyrrus Вит Градил ожидает, что базовая ставка вырастет на 0,5 процентного пункта в четверг. Чешской экономике грозит стагфляция, которая представляет собой сочетание высокой инфляции и низкого или нулевого экономического роста. «Если Совет ЧНБ вмешается в борьбу с инфляцией путем дальнейшего ужесточения политики, его будут критиковать за сдерживание и без того слабого экономического роста», — сказал Градил.

«На следующем заседании мы ожидаем повышения ключевой процентной ставки на 0,5 процентного пункта до 5%. ЧНБ будет реагировать на инфляционное давление, накопившееся в экономике до начала войны в Украине, что является еще одним инфляционным шоком, а также на повышение инфляционных ожиданий текущей ситуации», — сказал аналитик Райффайзенбанка Дэвид Вагенкнехт. По его словам, перспективы на ближайшие месяцы очень неопределенные, ведь они будут зависеть не только от продолжительности войны в Украине, но и от того, как ее закончить.

«Мы ожидаем дальнейшего роста инфляции, достигнув 13-14% в начале лета, что само по себе увеличивает шансы на еще более высокие процентные ставки», — добавил он.

Все семь членов правления ЧНБ примут участие в заседании в четверг.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
банки инфляция Чехия экономика процентные ставки
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