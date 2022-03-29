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Богатыми чехи считают тех, кто получает 120 000 крон в месяц

Богатыми чехи считают тех, кто получает 120 000 крон в месяц

420on.cz 665
​Чтобы быть богатым, нужно иметь ежемесячный чистый доход не менее 120 000 крон. Это следует из текущего международного опроса, проведенного Sazka.
Богатыми чехи считают тех, кто получает 120 000 крон в месяц

В 2017 году человек, получающий 50 000 крон в месяц, чувствовал себя богатым в Чехии. В то же время число чехов, считающих себя богатыми, за пять лет увеличилось в восемь раз.

Опрос проводился в Чехии, Словакии, Италии, Германии и Финляндии. «120 000 крон были решающими для всех опрошенных стран. Но если сравнить сумму среднемесячного дохода, то чехам и словакам для того, чтобы считать себя богатыми, нужно четыре месячных зарплаты, финнам — только две. Однако половина итальянцев считают доход более 500 000 в месяц, чтобы чувствовать себя богатым», — сказала Вероника Диамантова, пресс-секретарь Sazka.

В отличие от зарплаты, представление об общей стоимости имущества богатого человека не изменилось по сравнению с предыдущими годами. По мнению почти 60% чехов, предел богатства по-прежнему начинается с 10 миллионов крон, в других опрошенных странах сумма в 10 раз выше, то есть около 100 миллионов крон. Итальянцы остаются самой требовательной нацией — 10% из них связывают свое богатство с суммой в два и более миллиарда крон.

Anketa
При каком ежемесячном уровне дохода человек чувствует себя богатым?
Более 120 000 крон
 
 
30.3 %
от 100 000 до 119 000 крон
 
 
 
 
 
12.4 %
от 50 000 до 99 000 крон
 
 
 
 
40.2 %
Это от денег не зависит
 
 
 
 
 
17.1 %
Всего проголосовали 1130 читателей.

Источник: novinky.cz

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деньги Чехия Опрос общественного мнения
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