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Процессы выдачи разрешений на строительство в Чехии снова замедляются

Процессы выдачи разрешений на строительство в Чехии снова замедляются

420on.cz 242
В прошлом году только в Праге было продано 7450 квартир. Это на 28% больше по сравнению с прошлым годом и самый высокий показатель продаж за последние 13 лет. Хотя спрос был огромным, предложение было самым низким за десять лет. Сейчас на рынке свободны около 3000 новых квартир.
Процессы выдачи разрешений на строительство в Чехии снова замедляются

Интерес к покупке недвижимости из-за высокой инфляции, которая в феврале подскочила на 11% и является самой высокой с 1998 года, в этом году продолжит расти. Однако из-за медленных разрешительных процедур некоторым застройщикам уже нечего продавать, говорит исполнительный директор девелоперской компании Central Group Михаэла Томашкова.

Покупка недвижимости всегда была и остается идеальным способом избежать обесценивания денег из-за инфляции. Стоимость новых квартир в Праге с 2015 года увеличивается в среднем на 15% в год, а в прошлом году даже на 20%. С 2015 года цена выросла примерно на 130%. Согласно анализу Central Group, в этом году она вырастет еще на 5-10%. Инфляция съедает сбережения людей на сберегательных счетах. Процентная ставка по ним составляет около 3%.

В то же время новое строительство и продажа квартир также значительно поддерживают экономику. Все 130 000 запланированных новых квартир в Праге принесут только государству налогов на 155 миллиардов крон. В условиях, когда Палата представителей утвердила бюджет с дефицитом в 280 миллиардов, это весомый аргумент для более быстрого разрешения, полагает Томашкова.

Количество выданных разрешений на строительство сократилось после прошлогоднего ускоренного роста, когда за весь год было разрешено строительство рекордного количества квартир — 8 283. В январе этого года строительные власти в Праге разрешили только 170 квартир в многоквартирных домах. Если бы разрешения выдавались так медленно в течение всего года, в 2022 году в столице было бы разрешено строительство только около 2000 квартир. Это лишь пятая часть того, что нужно чешской столице. Согласно исследованиям CTU и IPR, в столице должно разрешаться и строиться не менее 10 000 новых квартир в год.

Источник: stavebni-forum.cz

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строительство Чехия квартиры покупка недвижимости
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