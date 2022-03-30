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В Чехии прекратил работу еще один поставщик электроэнергии — компания Conte

В Чехии прекратил работу еще один поставщик электроэнергии — компания Conte

420on.cz 554
​Компания Conte spol. с.р.о. прекратила подачу электроэнергии, говорится в сообщении на сайте Оператора рынка электроэнергии (ОТЕ). В связи с этим 1308 точек снабжения перейдут в режим гарантирующего поставщика (DPI).
В Чехии прекратил работу еще один поставщик электроэнергии — компания Conte

По газу, где у компании, по данным ОТЕ, 2692 точки отбора, оператор пока не объявлял о прекращении своей деятельности.

Компания Conte 29 марта проинформировала оператора рынка о потере возможности поставки электроэнергии. Из-за резкого роста цен на энергоносители на оптовых рынках с осени прошлого года в Чехии закрылось около двадцати поставщиков. Крупнейшая из них — компания Bohemia Energy — прекратила работу в середине октября 2021 года. У нее было около 900 тысяч клиентов.

Режим поставщика последней инстанции (DPI) длится шесть месяцев, в течение которых клиенты должны найти нового поставщика. В случае поставок электроэнергии гарантирующими поставщиками в настоящее время, в зависимости от конкретного региона, являются E.ON Energie (южная часть Чешской Республики), Pražská energetika (Прага и окрестности) и ČEZ Prodej (центральная и северная части). Чешская Республика). 

Для газа это E.ON Energie (Южночешский край), Pražská plynárenská (Прага и окрестности) и innogy Energie (остальная часть Чехии). 

Источник: ceskenoviny.cz

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электричество Чехия энергетика
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