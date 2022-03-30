В Чехии прекратил работу еще один поставщик электроэнергии — компания Conte

По газу, где у компании, по данным ОТЕ, 2692 точки отбора, оператор пока не объявлял о прекращении своей деятельности.
Компания Conte 29 марта проинформировала оператора рынка о потере возможности поставки электроэнергии. Из-за резкого роста цен на энергоносители на оптовых рынках с осени прошлого года в Чехии закрылось около двадцати поставщиков. Крупнейшая из них — компания Bohemia Energy — прекратила работу в середине октября 2021 года. У нее было около 900 тысяч клиентов.
Режим поставщика последней инстанции (DPI) длится шесть месяцев, в течение которых клиенты должны найти нового поставщика. В случае поставок электроэнергии гарантирующими поставщиками в настоящее время, в зависимости от конкретного региона, являются E.ON Energie (южная часть Чешской Республики), Pražská energetika (Прага и окрестности) и ČEZ Prodej (центральная и северная части). Чешская Республика).
Для газа это E.ON Energie (Южночешский край), Pražská plynárenská (Прага и окрестности) и innogy Energie (остальная часть Чехии).
Источник: ceskenoviny.cz
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