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Правительство Чехии одобрило повышение прожиточного минимума

Правительство Чехии одобрило повышение прожиточного минимума

420on.cz 847
Правительство в среду одобрило повышение с 1 апреля прожиточного минимума на 10% — до 3 860 крон. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел Ева Давидова.
Правительство Чехии одобрило повышение прожиточного минимума

Правительство приняло решение об увеличении этой суммы в связи с ростом инфляции.

В последний раз прожиточный минимум корректировался в апреле 2020 года. Сейчас он составляет 3860 крон в месяц на одного взрослого. В семье сумма меньше для взрослых и детей. На первого взрослого в семье она достигает 3550 крон, на второго — 3200 крон. Для детей до шести лет – 1970 крон, от 6 до 15 лет – 2420 крон и от 15 до 26 лет – 2770 крон.

После повышения прожиточного минимума больше семей получат право пособие на ребенка или по беременности и родам. Увеличатся выплаты для опекунов. Размер минимума для заемщиков также будет выше. Исходя из прожиточного минимума рассчитывается и сумма алиментов.

Уровень прожиточного минимума устанавливается постановлением правительства. По закону правительство может увеличивать эту сумму с января, если стоимость продуктов питания и личных нужд выросла за этот период не менее чем на 5%. Однако эти суммы также могут быть изменены в период чрезвычайного положения. Цены в Чехии значительно выросли с апреля 2020 года на энергию, продукты питания и другие товары.

Последняя корректировка минимума учитывала рост цен до конца сентября 2019 года. Согласно правилам, текущее повышение должно учитывать динамику цен с октября 2019 года. По данным Статистического управления, потребительские цены в Чешской Республике выросли на 17,3%. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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