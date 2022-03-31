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Опрос: 10% молодых людей в Чехии планируют купить недвижимость или построить дом в течение года

Опрос: 10% молодых людей в Чехии планируют купить недвижимость или построить дом в течение года

420on.cz 325
​Каждый десятый молодой чех в возрасте от 26 до 36 лет — то есть в общей сложности 150 000 человек — планирует купить недвижимость или построить дом в ближайшие 12 месяцев. Еще 15% планируют сделать ремонт в квартире или доме, следует из опросе NMS Market Research.
Опрос: 10% молодых людей в Чехии планируют купить недвижимость или построить дом в течение года

В опросе участвовали 1000 респондентов. Опрос также показал, что около половины молодых людей планируют сменить место жительства в ближайшие пять лет. Согласно опросу, усилия по обеспечению собственного жилья по-прежнему очень важны для молодых семей, несмотря на рост процентных ставок и цен на недвижимость.

«Текущая ситуация на ипотечном рынке и повышение уровня процентных ставок затрагивают молодые семьи, которые больше всего хотят иметь собственное жилье. Однако эти люди составляют чрезвычайно важный сектор для всей экономики», — сказал член совета директоров ČSOB Ян Садил.

Половина молодых людей считают не менее 35 000 крон чистого ежемесячного дохода, достаточным для покрытия ипотечного кредита. Чаще всего они обращаются за ипотечным кредитом в размере от двух до трех миллионов крон. Треть из них хотела бы, чтобы ежемесячный платеж не превышал 10 000 крон. Уже сейчас 70% молодых людей делают сбережения. Доля тех, кто накопил более 100 000 крон, постепенно увеличивается.

Тем не менее, данные показывают, что молодые люди недооценивают сумму ипотеки и размер ежемесячных платежей по сравнению с текущей ситуацией на рынке. «Например, средняя сумма ипотечного кредита для этой возрастной группы уже достигает 3,6 миллиона крон», — добавил Иржи Фейкс, председатель правления Hypoteční banka и ČSOB Stavební spořitelna.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
ипотеки Чехия молодёжь кредитование покупка недвижимости реконструкция
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