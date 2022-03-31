Чехия выделила 300 млн крон на интеграционные программы для украинских беженцев

​Государство выделило 300 миллионов крон на субсидии муниципалитетам и некоммерческому сектору для программ интеграции беженцев из Украины, например, таких как обучение чешскому языку и интеграция беженцев в жизнь общества.

Об этом сообщил сегодня депутатам министр внутренних дел Вит Ракушан. По его словам, общая стратегия управления миграционной волной из Украины после российского вторжения будет представлена правительству на следующей неделе, Палате депутатов — к середине апреля.

С начала российского вторжения Чехия выдала специальные визы почти 250 000 украинцам. По его словам, стратегия ориентирована на такое количество беженцев, но в ней будут прописаны варианты действий, если в стране будет 500 тысяч или даже 1 миллион беженцев. По оценкам Ракушана, в Чешскую Республику прибудет от 500 000 до 550 000 беженцев. «Согласно текущим прогнозам, это реалистичный сценарий», — сказал он.

Однако министр внутренних дел также заявил, что количество вновь прибывших сейчас сокращается. По его словам, сегодня в другие безопасные страны из Чехии уехало больше беженцев, чем прибыло в Чехию. Самый популярный регион в Чехии — Прага. Однако перераспределение беженцев между регионами работает немного лучше, чем раньше, отметил Ракушан.

По словам министра, были случаи, когда люди с другими паспортами (не украинскими) пытались попасть в Чехию и получить визу временной защиты. Глава МВД подчеркнул, что это незаконно.

Существующие антикризисные планы предусматривают масштабную миграционную волну в 20 тысяч человек в месяц. За месяц из Украины в Чехию прибыло около 300 000 человек. В Чехии есть проблема, прежде всего, с вместимостью жилья надлежащего качества, сказал Ракушан.

Источник: ceskenoviny.cz

