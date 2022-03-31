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Центральный банк Чехии вновь повысил ключевую процентную ставку: ипотеки подорожают

Центральный банк Чехии вновь повысил ключевую процентную ставку: ипотеки подорожают

420on.cz 1
31 марта Чешский национальный банк (ЧНБ) принял решение о повышении ключевой процентной ставки на 0,5 процентного пункта — до 5%. Основная причина — рост инфляции и связанные с ней усилия Центрального банка по сдерживанию инфляционных ожиданий. Экономисты ожидали, что ЧНБ пойдет на этот шаг.
Центральный банк Чехии вновь повысил ключевую процентную ставку: ипотеки подорожают

Центробанк готов продолжать повышать процентные ставки, чтобы зафиксировать инфляционные ожидания, заявил глава ЧНБ Иржи Руснок. Он сказал, что возобновление скорейшего восстановления ценовой стабильности теперь является абсолютным приоритетом. 

Повышение базовой ставки в четверг стало пятым превышением нормы более чем на 0,25 процентных пункта подряд. По словам губернатора, риски и неопределенности в развитии, оцененные в текущем февральском прогнозе, носят явно проинфляционный характер, особенно в краткосрочной перспективе. «По сравнению с текущим прогнозом это вызывает необходимость значительно ужесточения денежно-кредитной политики, вероятно, на более длительный период времени», — сказал Руснок.

По его словам, начало войны в Украине сократит ожидаемый экономический рост Чехии примерно вдвое в этом году. В то же время инфляция, составившая в феврале 11,1%, продолжит расти в весенние месяцы и останется очень высокой до конца этого года.

«Денежно-денежная политика есть и будет продолжать реагировать на вторичные эффекты этого давления, что обеспечит возвращение инфляции к целевому уровню 2% в долгосрочной перспективе», — сказал он.

По его словам, Центральный банк также готов реагировать на чрезмерные колебания курса кроны, которые могут нарушить валютный рынок или поставить под угрозу ценовую стабильность в Чехии. В начале марта ЧНБ объявил о начале интервенций на валютном рынке против ослабления кроны.

«Повышение процентных ставок центральным банком стало явлением, которое существенно влияет на всю экономику, то есть как на граждан, так и на компании. Мы подходим к той черте, когда ипотека для рядовых граждан становится лишь теоретической концепцией, а не реальным инструментом для получения собственного жилья», — заявил владелец инвестиционного фонда недвижимости ČSNF Даниэль Ржимал. Несмотря на интервенции ЧНБ, по его словам, инфляция в отдельных ключевых секторах экономики может достигать 20%.

По словам директора по продажам в Чешской Республике и Словакии компании Ebury Томаша Кудла, повышение процентных ставок приведет к дальнейшему увеличению процентных ставок по кредитам и ипотеке. «Если инфляция продолжит расти, CNB может и, вероятно, продолжит повышать ставки», — сказал он.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Чехия банки кредитование процентные ставки покупка недвижимости ипотеки
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